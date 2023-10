Wertingen

vor 17 Min.

Buttinette will sich in Geratshofen deutlich erweitern

Buttinette will in Geratshofen ein neues Logistikzentrum bauen. Der Standort in der Wertinger Industriestraße soll ebenfalls erhalten bleiben.

Plus Ein neues Logistikzentrum ist im Gewerbegebiet geplant. Das Unternehmen setzt dabei auch auf Automatisierung - doch bei einem Geschäftsbereich kommt diese an Grenzen.

Von Benjamin Reif

Allzu konkret wollen Josef Wagner und sein Sohn Peter noch nicht werden. Denn die Geschäftsführer von Buttinette haben dem Stadtrat noch keine konkrete Bauvoranfrage vorgelegt für das wohl größte Erweiterungsprojekt der Geschichte des bekannten Wertinger Unternehmens, das für seine Bastelprodukte ebenso bekannt ist wie für seine Faschingsartikel und diese mittlerweile auch in mehrere europäische Nachbarländer verschickt. In Spitzenzeiten verlassen 25.000 Pakete am Tag das Firmengelände. Und das ist in den bisherigen Räumlichkeiten kaum ohne Verzögerungen zu stemmen, sagt Josef Wagner.

Verzögerungen würden heutzutage von den Kundinnen und Kunden nicht mehr akzeptiert, die bestellte Ware müsse schnellstmöglich geliefert werden. Deshalb fiel die Entscheidung: Buttinette baut ein neues Logistikzentrum in Geratshofen.

