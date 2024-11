Couragierte Wertinger Leistung

Hätte der TSV Wertingen in den vergangenen Wochen eine solche Leistung wie bei Tabellenführer Schwabmünchen gezeigt, könnten durchaus mehr Punkte auf dem Landesliga-Konto der Zusamstädter stehen. Die Gäste-Fußballer gingen sogar in Führung, ehe der Ligaprimus mit seiner individuellen Qualität zuschlug und letztlich 3:1 gewann.

Wertingen hält anfangs gut mit

Die Anfangsphase konnte überraschend ausgeglichen gestaltet werden. In der 13. Minute jubelte Wertingen sogar: Nach einem weiten Einwurf von Alexander Storzer wurde ein Schussversuch von Marcel Mayr zunächst abgeblockt. Die Kugel sprang nochmals zu Mayr und der zweite Versuch landete platziert zum 0:1 im linken unteren Eck. Nach 20 Minuten nahm Schwabmünchen das Spiel etwas mehr in die Hand. Der Ausgleichstreffer in der 22. Minute fiel allerdings zu einfach. Ein langer Ball hebelte die Hintermannschaft der Wertinger aus. Maik Uhde war durch, legte quer zum Ex-Aindlinger Gabriel Merane, welcher nur noch einzuschieben brauchte.

Zwei Versuche von Maximilian Aschner fanden das Gästetor nicht. Kurz vor der Pause erzielte Merane dann sein zweites Tor und drehte die Partie. Erst konnten Keeper Simon Reithmeir und Johannes Fiedler im Verbund einen Schuss von Maximilian Krist abwehren. Die Kugel kam jedoch zu Merane, welcher ins lange Eck traf.

Im zweiten Durchgang konnte Wertingen dann nicht mehr so gut mithalten und musste Schwabmünchen das Zepter überlassen. Bei Schussversuche von Krist, Matteo di Maggio und Maik Uhde konnte sich Reithmeir auszeichnen und sein Team im Spiel halten. In der 58. Minute gelang Schwabmünchen aber das 3:1: Maik Uhde war auf links durch, spielte flach ins Zentrum, wo di Maggio aus kürzester Distanz traf. Schwabmünchen hatte weitere Chancen, ließ diese jedoch aus.

Fast hätte es Wertingen noch spannend gemacht

Fünf Minuten vor dem Ende hätte es Wertingen richtig spannend machen können, doch Mayr hob den Ball knapp am Tor vorbei. In der Schlussphase gab es noch zwei Zeitstrafen. TSV-Coach Tjark Dannemann wechselte sich selbst ein und erhielt für ein Foulspiel diese zu harte Strafe. Wenig später ereilte auf der anderen Seite Maik Uhde das gleiche Schicksal. Die Wertinger können auf diese Leistung aufbauen.

TSV Schwabmünchen: Zeche; T. Uhde, Kusterer, Köhler, Schmid, M. Uhde, Aschner (89. Kellner), Merane, Paulus, di Maggio (90. Högg), Krist (79. Knöferl)

TSV Wertingen: Reithmeier; Schiermoch, Fischer, Mayerföls (70. Al-Khovari), Fiedler, Beham, Müller, Kotter (77. Eising), Mayr, Storzer, Wiedemann (83. Dannemann)

Tore: 0:1 Marcel Mayr (13.), 1:1 Gabriel Merane (22.), 2:1 Gabriel Merane (44.), 3:1 Matteo di Maggio (58.) Schiedsrichter: Philipp Rank (München) Zuschauer: 200