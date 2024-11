Das Derby ist eine einseitige Sache für Wertingen

Im mit Spannung erwarteten Derby der Handball-Bezirksliga setzten sich die Herren des TSV Wertingen vor der großen Kulisse von 300 Zuschauern souverän mit 32:21 gegen den TSV Meitingen durch. Die Wertinger starteten mit voller Energie und bestimmten über die gesamten 60 Minuten hinweg das Geschehen.

Klare Pausenführung für Wertingen

Mit einer robusten Abwehr und gut funktionierendem Angriffsspiel setzte sich der Gastgeber rasch ab. Meitingen tat sich schwer, ins Spiel zu finden. Zudem beging Gästekeeper Benjamin Reinhardt ein Foul an Christoph Burgkard außerhalb des Sieben-Meter-Raums – „Rot“. Feldspieler Simon Keller musste für den Rest des Spiels zwischen die Pfosten. Zur Halbzeit stand es bereits 13:5. Vor allem Max Biedermann und Lukas Müller drückten dem Spiel mit jeweils sechs Treffern ihren Stempel auf. Coach Matthias Reitenauer rotierte nach der Pause viel, um allen Spielern Einsatzzeit zu geben. Mit 10:0 Punkten geht es nun am nächsten Sonntag um 17.30 Uhr ins Topspiel gegen den TSV Haunstetten III, der ebenfalls noch ungeschlagen an der Tabellenspitze steht.

Spielfilm: 5:1, 11:2, 13:5 – 18:9, 24:11, 25:15, 32:21

TSV Wertingen: Bestle, Cupic, Burghard (3 Tore), Gumpp (2), Reissner (5/2 Siebenmeter), Munz (2), Reiner (2), Osmani (2), Sailer (1), Biedermann (6), Kreher (1), Müller (6), Biletic (2)

Wertinger Damen in Neusäß top

Die Damen des TSV Wertingen erkämpften sich einen verdienten 27:18-Auswärtssieg in Neusäß. Auch wenn die erste Halbzeit noch einige Schwächen aufwies, zeigte die Mannschaft nach dem Wechsel ihre ganze Stärke und setzte sich noch deutlich durch. Die Wertingerinnen starteten mit einer starken Abwehr- und Torhüterleistung in die Partie, nutzten ihre Chancen im Angriff aber nicht konsequent. Zur Pause stand es deshalb nur 8:8. Zurück aus der Kabine steigerten sich die Gäste deutlich. Das Zusammenspiel im Angriff wurde immer präziser und die Abschlüsse trafen ins Ziel. Neusäß konnte den Druck Wertingens nicht mehr standhalten, das Tor um Tor davonzog. Carina Schimmer trug einmal mehr mit ihren sehenswerten zehn Treffern zum letztendlich verdienten Erfolg der Zusamstädterinnen bei. Nach vier Siegen in Folge führen die Wertinger Damen nun die Tabelle der Bezirksliga Schwaben an. (MIGA)

Spielfilm: 2:3, 4:6, 8:8 – 12:16, 14:20, 18:27

TSV Wertingen: Wenninger, Liehr (1), Böhm, Eisele L. (3), Eisele R. (1), Fritsch (2), Keilhammer (3), Heindel (2), Schimmer (10), Gerhards S. (2), Giel (1/1), Gerhards J. (1), Deisenhofer (1)