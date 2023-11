Wertingen

Das soll mit dem Gebäude des Müller-Marktes in Wertingen passieren

Voraussichtlich im Januar wird der Drogeriemarkt Müller aus dem Gebäude am Marktplatz in Wertingen ausziehen. In dem Haus soll nun die Bücherei untergebacht werden.

Plus Der Stadtrat beschließt ein Konzept für die Nachnutzung des Hauses am Marktplatz. Dort soll die Bücherei einziehen. Für die Räumlichkeiten gibt es noch weitere Ideen.

Der Drogeriemarkt Müller in der Wertinger Innenstadt ist ein Kundenmagnet. Doch das Geschäft wird nicht mehr lange zentral am Marktplatz zu finden sein. Der Drogeriemarkt zieht im Januar in den neuen Gebäudekomplex an der Ecke Industriestraße und Alemannenstraße um. Doch was wird aus dem dann leer stehenden Gebäude?

Mit dieser Frage beschäftigte sich der Wertinger Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung. Wie Bürgermeister Willy Lehmeier erklärte, habe man sehr schnell Kontakt mit Dieter Romakowski, dem Eigentümer des Hauses am Marktplatz, aufgenommen. Dieser sei auch sehr geduldig gewesen und habe auf die Vorschläge der Stadt gewartet. Da sich die Verantwortlichen der Kommune und das Gremium bereits seit langer Zeit mit dem Thema beschäftigten und auch bei einer Klausurtagung darüber berieten, konnte nun ein grobes Konzept vorgelegt werden.

