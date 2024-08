Der TSV Wertingen muss bereit sein, zu leiden

Wenn die aktuelle Nummer 13 der Landesliga Südwest den 16. der Tabelle empfängt (Sonntag, 15 Uhr), dann sind die Platzherren dennoch nicht Favorit. Gast VfB Durach rangiert zwar hinter dem TSV Wertingen, hat aber nach dem unwetterbedingt abgebrochenen Allgäu-Derby gegen Kempten eine Partie weniger ausgetragen. Und kann im Gegensatz zum Aufsteiger auf reichlich höherklassige Erfahrung zurückblicken.

Umstellungsprozess bei Wertingen

Für Wertingen gilt es, nach der unnötigen Niederlage in Ehekirchen wieder Punkte einzufahren. „Wir müssen in den guten Phasen der Gegner mehr dagegenhalten und unser Spiel mit Vertrauen und Überzeugung durchdrücken“, fordert TSV-Coach Tjark Dannemann. In den vergangenen beiden Partien war vor allem die zweite Halbzeit ein kleiner Leistungsabfall erkennbar gewesen. Dannemann glaubt aber nicht, dass daraus eine Tendenz abzuleiten ist: „Wir konnten in den zwei anderen Spielen auch spät zurückkommen.“ Er sieht einen Umstellungsprozess beim letztjährigen Bezirksliga-Meister: „Wir können die Spiele nicht in jeder Phase über 90 Minuten dominieren. Wir müssen überlegene Phasen des Gegners akzeptieren und bereit sein, zu leiden. Und dem Spiel dann wieder unseren Stempel aufdrücken.“

Gegner Durach hat sich in der Landesliga etabliert. Zwar aktuell noch sieglos, stellen die Allgäuer für Wertingen die nächste große Aufgabe dar: „Sie bringen reichlich Erfahrung mit und haben einen super Teamspirit. Offensiv besitzt Durach viel Tempo und hohe individuelle Qualität. Es wird wieder ein enges Spiel“, sagt Dannemann.

Noch unklar ist, ob er auf Innenverteidiger Johannes Fiedler bauen kann. Fiedler wurde gegen Ehekirchen mit einer Kopfverletzung ausgewechselt. Sicher ausfallen wird Florian Eising. Denkbar ist, dass an dessen Stelle Marcel Gebauer den Platz neben Co-Spielertrainer Andreas Kotter in der Mittelfeldzentrale einnimmt.

TSV Wertingen: Scherl, Reithmeir, Fiedler (?), Fischer, Heiß, Knöpfle, Mantwied, Mayerföls, Schiermoch, Al-Khovari, Beham (?), Gebauer, Gerold, Kotter, Mayr, Prestel, Rueß, Müller; Es fehlen: Storzer, Wiedemann, Fokasiev, Rasic, Tsebeliuk

Der Wertinger Gegner

Der VfB Durach spielt seit der Corona-Saison 2019/21 in der Landesliga Südwest und hat sich dort etabliert. In den vergangenen beiden Spielzeiten reichte es jeweils für einen Tabellenplatz im oberen Drittel. Aktueller Topscorer der Allgäuer ist Marco Faller (3 Spiele, 2 Tore, 1 Vorlage), der im Sommer vom Bayernligisten FC Sonthofen zum VfB gewechselt ist.