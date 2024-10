Die Sonne scheint nur für Wertingens Gäste

Nur einen Punkt rangierte der TSV Wertingen vor dem Anpfiff hinter den Gästen aus Pfaffenhofen und rechnete sich gegen den direkten Konkurrenten durchaus Punkte im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga Süd aus. Doch daraus wurde nichts an diesem sonnigen Sonntagnachmittag. Nach einer üblen ersten Hälfte stand es zur Pause schon 0:4. Am Ende unterlagen die Gastgeber mit 1:4.

Schlechter Auftakt für Wertingen

Die Partie begann denkbar ungünstig für die Zusamtaler, als Bastian Fischer schon nach drei Minuten aus fünf Metern zum 0:1 einschob. Wenige Minuten später fiel das nächste Tor für Pfaffenhofen, diesmal per Strafstoß, den Michael Senger sicher verwandelte. Die Zuschauer auf dem Wertinger Judenberg fragten sich nach 20 Minuten, ob das 0:3 schon die Vorentscheidung bedeutete: Nach einem Torwartfehler hatte Luka Brudtloff den nächsten Treffer markiert.

Der heimische TSV fand bis dahin praktisch nicht statt. In der Folge schaltete der FSV einen Gang zurück, blieb aber bestimmend. Ein harmloser Schuss von Marco Gerold in der 42. Minute war noch die beste Wertinger Aktion. Im Gegenzug gab es erneut Elfmeter für die Gäste, als Heim-Keeper Simon Reithmeir einen Angriff nur per Foulspiel unterbinden konnte. Diesmal verwandelte Maximilian Siebald zum hochverdienten 0:4-Pausenstand.

Wertingen verliert verdient

Das Team von TSV-Trainer Tjark Dannemann konnte das Geschehen nach dem Wechsel ausgeglichener gestalten. Reithmeir verhinderte nach einer Stunde mit einer starken Parade das mögliche fünfte Tor Pfaffenhofens. Der 1:4-Ehrentreffer resultierte aus einem Eigentor von Yasin Keskin nach einer Wertinger Freistoß-Flanke (73.). Insgesamt war der Sieg der Gäste, die nach dem Wechsel ihre Führung verwalteten, hochverdient.

TSV Wertingen: Reithmeir; Fiedler, Baham, Müller (68. Wiedemann), Gerold, Eising (55. Al-Khovari), Schiermoch, Mayerföls, Kotter (65. Fischer), Mayr, Tsebeliuk (46. Storzer) FSV Pfaffenhofen: Kolbe; Siebald, Völke (84. Kuchlbauer), Untersänder (46. Nirschl), Senger (69. Gertsmann), Brudtloff (66. Binder), Fischer, Keskin, Heigl, Kubina, Starzer (77. Semache) Tore: 0:1 (3.) Bastian Fischer, 0:2 Michael Senger (13./FE), 0:3 Luka Burdtloff (20.), 0:4 Maximilian Siebald (42./FE), 1:4 Eigentor Yasin Keskin (73.) Schiedsrichterin: Jana Oberländer (JFG Oberes Zenntal) Zuschauer: 100