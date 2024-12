Die Wertinger Schlossweihnacht – ein Resümee zwischen zwei Wochenenden

Der erste Christkindlmarkt in Wertingen – die Spuren führen zurück ins Gründungsjahr der Wertinger Wirtschaftsvereinigung vor 50 Jahren. Am Freitag wurde aufgebaut, am Samstag und Sonntag herrschte vorweihnachtliche Stimmung auf dem Wertinger Marktplatz. Seitdem hat sich vieles verändert. Ein gravierender Umbruch war der Umzug in den Schlossgraben und die damit verbundene Ausweitung des Weihnachtsmarktes auf zwei Wochenenden – ein Blick zurück und nach vorne.

