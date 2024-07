Diebesbande verursacht hohen Schaden in Wertingen

Am Mittwoch ereignete sich in Wertingen ein Ladendiebstahl mit hohem Beuteschaden. Gegen 8.30 Uhr lenkten zwei bisher unbekannte Täter eine Kassiererin eines Verbrauchermarkts in der Gottmannshofer Straße ab. Währenddessen konnte ein weiterer unbekannter Täter an einer unbesetzten Kasse am Zigarettenschrank hantieren und Zigaretten in einem unteren vierstelligen Wert entwenden.

Wertinger Polizei ermittelt

Einen der Täter beschrieb die Kassiererin als etwa 40-jährigen, 180 Zentimeter großen, schlanken Mann mit südländischem Aussehen. Bekleidet war er mit blauen Jeans und einer schwarzen Jacke. Er trug ein schwarzes Cap. Die Polizeistation Wertingen hat Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Ladendiebstahls aufgenommen und bittet unter Telefon 08272/99510 um Zeugenhinweise. (AZ)