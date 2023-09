Frau wird in Wertingen nach Streit im Straßenverkehr bedroht

Ein 62-Jähriger bedroht am Donnerstag in Wertingen eine Frau, nachdem sich die beiden um eine Situation im Straßenverkehr zanken. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

Bei einem Streit im Straßenverkehr hat ein 62-jähriger Mann am Donnerstag in Wertingen eine 39-jährige Frau bedroht. Das teilte die Frau telefonisch der Polizeistation Wertingen mit. Laut Polizei gab sie dabei an, dass sie gegen 11.25 Uhr verbal bedroht wurde, was auch ein weiterer Zeuge bestätigen konnte.

Wertingen: Ein Zeuge bestätigt die Äußerungen des Mannes

Eine hinzugezogene Streife der örtlichen Polizeidienststelle konnte den Beschuldigten vor Ort antreffen. Dieser bestätigte den Vorfall und räumte das Geäußerte ein. Der Äußerung des Beschuldigten ging ein Streit im Straßenverkehr voraus. Ihn erwartet nun eine Anzeige. (AZ)