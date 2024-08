Im August sind die Objekte des Monats durchsichtig

Drei bleiverglaste Fenster sind die Objekte des Monats August. Eines davon ist in der Vitrine im Eingangsbereich des Wertinger Schlosses ausgestellt. In alter Handwerkstechnik wurde farbiges Glas in Bleiruten eingefasst. Leider ist die Herkunft der drei Objekte unbekannt. Sie befinden sich normalerweise im Depot des Museums. Entstanden sind die Fenster vermutlich Ende des 19. oder Anfang des 20. Jahrhunderts. Eingewickelt waren sie in Zeitungspapier von 1991. Man kann also davon ausgehen, dass die Exponate 1991 oder später ins Heimatmuseum kamen.

Dieses Mal sind die Objekte des Monats durchsichtig. Foto: Cornelius Brandelik

Die beiden Fenster mit Dekor (einmal mit floralem Motiv, einmal mit Ornament und Girlande) sind 65 Zentimeter hoch und etwa 23 beziehungsweise 32 Zentimeter breit. Das gelbe Butzenscheibenfenster könnte von einem Durchreichefenster stammen, wie sie früher in Wirtschaften zum Straßenausschank existierten.

Ein florales Motiv ziert dieses Fenster. Foto: Cornelius Brandelik