In Wertingen dreht sich alles ums Klima

Die Idee für die Aktion ist von Tobias Munz. Zusammen mit den Freien Wählern, die er im Stadtrat Wertingen vertritt, organisiert er am Samstag den Klimatag in Wertingen. Für Munz ist das Thema bedeutungsvoll: „Als Gärtner in der Baumschule komme ich jeden Tag mit Klimaschutz in Kontakt.“ Deshalb die Aktion. Der Tag ist dafür gedacht, den Bürgerinnen und Bürgern zu zeigen, was sie konkret machen können, um in Sachen Klimaschutz ihren Beitrag beizusteuern.

