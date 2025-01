Betrunken im Straßenverkehr im Landkreis Dillingen unterwegs

Unter Alkoholeinfluss stand ein Autofahrer, der am Freitagabend gegen 17.30 Uhr in der Wirkaustraße in Wertingen unterwegs war. Im Rahmen einer Kontrolle stellte die Polizei eine Alkoholisierung von über 1,5 Promille fest, was eine Blutentnahme, eine Sicherstellung des Führerscheins vor Ort, die Unterbindung der Weiterfahrt sowie eine entsprechende Anzeige nach sich zog.

Alkohol und Drogen: Folgen für Autofahrer in Wertingen und Lauingen

In Lauingen erlebte die Polizei einen ähnlichen Fall. Hier war der Autofahrer in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 2.45 Uhr in der Riedhauser Straße unterwegs und wurde einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer sowohl unter Alkoholeinfluss von knapp 0,8 Promille als auch unter Drogeneinfluss stand. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrer entsprechend angezeigt. Ihm drohen nun ein Fahrverbot und ein empfindliches Bußgeld, wie es in der Mitteilung der Polizei heißt. (AZ)