Faszinierende Architektur wird im Landkreis Dillingen präsentiert

Bei den "Architektouren" sind das Wertinger Kinderhaus Gänseblümchen und die Aussegnungshalle in Obermedlingen, zwei Projekte eines Dillinger Büros, zu sehen.

Nicht nur im Garten der Wertinger Elisabeth und Klaus Uwe Maier in der Schützenstraße 5 können sich Interessierte am Sonntag von 10 bis 17 Uhr inspirieren lassen: Neben dem Tag der offenen Gartentür finden am Wochenende auch die "Architektouren 2023" statt, bei denen man sich viele Anregungen holen kann.

Die Bayerische Architektenkammer organisiert das Angebot, bei dem besondere Projekte gezeigt werden. Die „Architektouren“ bieten eine Gelegenheit, um mit Bauherren und Architekten ins Gespräch zu kommen. Das Motto in diesem Jahr lautet „Architektur verwandelt“. Der Landkreis Dillingen ist dieses Mal mit zwei Projekten des Dillinger Architekturbüros Weissbecker vertreten.

Mit dem Klima-Kultur-Kompetenz-Prädikat ausgezeichnet

Als regional tätiges Architekturbüro habe man sich den strengen Kriterien der Bayerischen Architektenkammer gestellt und freue sich nun, mit zwei Projekten in Wertingen und Medlingen bei den Architektouren 2023 vertreten zu sein. Eines davon ist das Kinderhaus Gänseblümchen in Wertingen, das laut Pressemitteilung mit dem Klima-Kultur-Kompetenz-Prädikat ausgezeichnet wurde. Es ist im ökologischen Holzbau mit Zellulose-Dämmung sowie einer Massivholzdecke gebaut. "Das flach geneigte Dach ist begrünt und mit seiner hervorragenden Hüllenqualität und der PV-Anlage ein solaraktives Haus", erläutert das Büro Weissbecker Architektur.

Die Wärmeversorgung erfolge über eine Wärmepumpe mit Erdwärmekörben und Fußbodenheizung. Das ökologische Gesamtkonzept werde durch die örtliche Versickerung abgerundet. Die Besichtigung der Kindertagesstätte in der Industriestraße 45 in Wertingen ist am Samstag, 24. Juni, in der Zeit von 10 bis 13 Uhr möglich.

Das Büro Weissbecker Architektur ist auch mit der Aussegnungshalle in Obermedlingen bei den Architektouren 2023 vertreten. Foto: Z-studio

Das zweite Projekt, das nun bei den Architektouren zu Ehren kommt, ist die Aussegnungshalle in Obermedlingen (An den Turmäckern 14), die ebenfalls am Samstag in der Zeit von 10 bis 12 Uhr besichtigt werden kann. Wie das Architekturbüro Weissbecker (früher DBW-Architekten) mitteilt, waren die Sanierung und Instandsetzung der bestehenden Aussegnungshalle der Ausgangspunkt. Hinzu kam der Neubau eines überdachten Vorbereichs mit Integration einer WC-Anlage und eines Lagerraums. "Hier wurde", wie das Büro informiert, "besonders darauf geachtet, die Gestaltungsqualität zu bewahren."

Johann Weissbecker, der Inhaber des Büros mit sieben Mitarbeitenden, freut sich auf viele Besucher und Besucherinnen. "Unser Ziel ist es, jährlich bei den Architektouren dabei zu sein. Das ist eine Riesenfreude", sagt der Inhaber des Büros. Die Sanierung und der Neubau in Obermedlingen seien ein Beispiel, dass man mit verhältnismäßig wenig Mitteln viel erreichen könne. (mit AZ)