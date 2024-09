Wertingen ist personell geschwächt ohne Chance

Eine Nummer zu groß war Gastgeber TSV Aindling im Freitagabend-Spiel für die stark personalgeschwächten Landesliga-Fußballer des TSV Wertingen. Weil acht Stammkräfte fehlten, musste der Kader mit Spielern aufgefüllt werden, welche zuletzt meistens in der Kreisklassen-Mannschaft der Zusamstädter zum Einsatz kamen. Nach einer halben Stunde verletzte sich bei der 0:3-Niederlage dann auch noch der zuletzt starke Nick Mayerföls muskulär.

Nur zu Beginn fällt Wertingen

Trotz ihrer schwierigen Situation begannen die Wertinger mutig und hatten die bessere Anfangsphase. Nur ein paar Sekunden waren verstrichen, da kam der Ball über Marcel Mayr und Christoph Müller zu Manuel Rueß. Dieser kam im Strafraum zum Abschluss, doch sein Schuss wurde zur Ecke abgewehrt. Nach zehn Minuten nahm der TSV Aindling dann das Spielgeschehen immer mehr in die Hand. In der 16. Minute kamen die favorisierten Gastgeber zur ersten Torchance. Den Kopfball von Moritz Wagner konnte Simon Reithmeir im Gästetor noch abwehren. Beim zweiten Versuch des Aindlinger Stürmers sieben Minuten später war Reithmeir aber machtlos. Bei einer schönen Flanke von Fatlum Talla aus dem Halbfeld lief Wagner gut ein und traf per Direktabnahme zum 1:0.

Aindling ließ den Ball immer besser laufen und schaffte es, die Gäste in deren eigener Hälfte einzuschnüren. Reithmeir verhinderte durch einen abgewehrten abgefälschten Schuss von Talla und einem abgewehrten Kopfball von Wagner eine höhere Aindlinger Pausenführung.

Wertingens Hoffnung erlischt

Im zweiten Durchgang schaffte es Wertingen dann gar nicht mehr, in der Offensive Akzente zu setzen. Da die Aindlinger jedoch lange nicht mehr aus ihren Spielanteilen machten, war die Wertinger Hoffnung, aufgrund des knappen Spielstands vielleicht doch einmal einen entscheidenden Konter zu setzen. Diese Hoffnung musste dann in der 77. Minute jedoch begraben werden: Eine Flanke von rechts rutschte durch zu Wagner, und der traf per platziertem Flachschuss zum 2:0.

Sechs Minuten später wurde das Duell dann endgültig entschieden, als der Zweifachtorschütze Wagner auf Talla durchsteckte, der den Ball sehenswert zum 3:0 über Keeper Reithmeir chippte. Den Wertingern blieb an diesem Abend nichts anderes übrig, als die klare und verdiente Niederlage anzuerkennen und darauf zu hoffen, nächste Woche beim Heimspiel gegen Illertissen II mit einigen Kaderrückkehrern wieder eine bessere Leistung auf den Platz zu bringen.

TSV Aindling: Schmidt; Stoll (84. Simon), Menhart, Burghart, Hanreich, Schöttl (87. Woltmann), Talla, Müller (78. Lohner), Bichlmeier, Neziri (65. Kronthaler), Wagner (84. Baumeister)

TSV Wertingen: Reithmeir; Fischer, Mayerföls (31. Hein), Storzer (84. Gutekunst), Fiedler, Beham, Müller, Rueß, Mayr, Al-Khovari, Tsebeliuk (75. Völk)

Tore: 1:0 Moritz Wagner (23.), 2:0 Moritz Wagner (77.), 3:0 Fatlum Talla (83.)

Schiedsrichter: Gürkan Günebakan (München)

Zuschauer: 185