Pkw überholt Traktor und verursacht Verkehrsunfall

Am vergangenen Donnerstag ist es auf der Kreisstraße Dlg 39 zwischen Unterthürheim und Wertingen zu einem Unfall mit anschließender Fahrerflucht gekommen. Gegen 16:30 Uhr war laut Angaben der Polizei ein 52-Jähriger mit seinem Pkw von Unterthürheim kommend in Richtung Wertingen unterwegs. Ihm kam ein Traktor entgegen, welcher von einem weißen Kleinwagen überholt wurde. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, wich der 52-Jährige nach rechts ins Bankett aus. Dabei prallte er mit dem rechten Außenspiegel gegen einen Leitpfosten, wodurch sein Pkw sowie der Leitpfosten beschädigt wurden. Der weiße Kleinwagen setzte nach seinem Überholvorgang seine Fahrt weiter in Richtung Unterthürheim fort, ohne anzuhalten. Der geschätzte Gesamtschaden liegt im mittleren 3-stelligen Bereich. Die Polizeistation Wertingen leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht gegen unbekannt ein.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Wertingen (08272 / 9951 - 0) zu melden. Gesucht wird der unbekannte Fahrer des weißen Kleinwagens sowie der bislang ebenfalls unbekannte Zeuge, welcher mit dem Traktor unterwegs war.