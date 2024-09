Schumann und Heine im Wertinger Schloss

40 Gedichte von Heinrich Heine hat der Komponist Robert Schumann vertont. Aber die großen Künstler verbindet noch mehr: die Stadt Düsseldorf, ein Jurastudium, die Begeisterung für Napoleon und das Sterbejahr 1856. Begegnet sind sich die beiden nur einmal – 1828 in München. Aber warum nur einmal? Und was wäre, wenn…? Mit diesen Fragen durfte sich das Publikum bei einem besonderen Konzert in Wertingen befassen.

1840 war eines der produktivsten Jahre in Robert Schumanns Künstlerleben. Es war vor allem ein Jahr der Lieder. In dem Dichter Heinrich Heine hatte Schumann einen verwandten Geist gefunden. Als Gipfel seiner Auseinandersetzung mit Heine entstand schließlich die „Dichterliebe“. Aber auch im wenige Monate zuvor komponierten Liederkreis klingt schon vieles an, was später den Liedkomponisten Schumann ausmacht.

Der nächste Termin im Oktober ist schon fix

Bassbariton Jacoub Eisa (Berlin) und Schauspielerin Désirée von Delft (München) verzauberten das erlesene Publikum mit Schumanns Dichterliebe op. 48 und Liederkreis op. 24 im Festsaal des Wertinger Schlosses. Die beiden Künstler ergänzten sich kongenial in den Darbietungen von Schumanns Liedern und Auszüge aus dem Leben von Heine und Schumann. Einfühlsam begleitet die Münchner Pianistin Anna Heller und machte so die Konzertstunde zu einem großen musikalischen Vergnügen.

Langanhaltender Applaus belohnte die Künstler und machte Lust auf mehr. Die nächste Wertinger Sonntagsmatinée der Charlotte und Hermann Buhl Stiftung findet am Sonntag, 27. Oktober, um 10.30 Uhr im Schloss Wertingen statt. „Jeux d´enfants – Bilder aus der Kindheit“ stehen dann auf dem Programm. (AZ)