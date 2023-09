Straßenbau ist AfD-Kandidat Ulrich Singer wichtig

Plus Ulrich Singer vertritt bekannte Standpunkte seiner Partei und wirbt - trotz Beobachtung durch den Verfassungsschutz - für ein Bild der AfD als bürgerliche Kraft.

Es ist zweifellos die knackigste Frage des Abends. Seine Partei gelte ja zumindest in Teilen als rechtsextrem, stellt Moderator Christoph Frey gegenüber dem Landtagskandidaten Ulrich Singer von der AfD fest. Der Thüringer Fraktionschef Björn Höcke dürfe sogar laut Gerichtsbeschluss als Faschist und Nazi bezeichnet werden. Wie ist es da, für eine solche Partei ins Rennen zu gehen?

Rechts sei die Partei nicht unbedingt, sondern bürgerlich, postuliert Singer. Er sitzt schon im Bayerischen Landtag und ist da Chef der von Skandalen geprägten AfD-Fraktion. Man provoziere sicher, das streite er nicht ab. Der 47-Jährige gibt aber den anderen Parteien die Schuld am Ruf seiner Partei. Deren konstruktive Vorschläge würden allesamt abgelehnt, und ständig würden Mitglieder als Rechtsextremisten beschimpft. Letzteres mache der Kollege Fabian Mehring aber nicht.