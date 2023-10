Stürmischer Applaus für den Gitarristen Alexandr Misko

Die Konzertabende „virtuos“ und „furios“ des internationalen Gitarrenfestivals Wertingen sorgen am Freitag- und Samstag für große Begeisterung. Zu hören sind auch eine umgebaute Gitarre und eine Loop-Maschine.

Eine musikalische Reise auf Weltklasseniveau konnte man am Wochenende in Wertingen ganz einfach beginnen: Von der Tiefgarage einmal die Treppe hoch, dann rechts in die zum Konzertsaal umgerüstete Stadthalle. Dort gab es am Freitag- und Samstagabend im Rahmen des 12. internationalen Gitarrenfestivals jeweils zwei Konzerte – kuratiert von Johannes Tonio Kreusch, dem künstlerischen Leiter des Festivals. Sie alle begeisterten ihr Publikum – auf ihre ganz eigene Art und Weise.

Ein Höhepunkt war der Auftritt des Fingerstyle-Stars Alexandr Misko. Er hatte am Freitagvormittag schon fast 1.000 Schüler aus Wertinger Schulen bei den Schulkonzerten von den Stühlen gerissen. Nicht wenige der jungen Besucher hatten daraufhin ihre Eltern zu dem Konzert am Samstag mitgebracht mit der Ansage „den müssen wir nochmal sehen!“. Und wie eine Naturgewalt brachte Alexandr Misko die Stadthalle zum Toben. Er repräsentiert die neue, junge Avantgarde der Gitarrenszene. Seine Gitarre hat er umgebaut und erweitert. Eindrucksvoll zeigt er, wie er mit wenigen Griffen den Klang variiert. Er trommelt auf der Gitarre, flicht zusätzliche Saiten ein und spielt sie einmal mit einem Essstäbchen wie ein Streichinstrument. Zusätzliche Effekte erzielt er – ähnlich wie Ed Sheeran - mit einer Loop-Maschine, sodass er sich selbst auf der Bühne begleitet. Er spielte vorwiegend selbst geschriebene Stücke, aber auch die Cover-Versionen, mit denen er auf YouTube berühmt wurde. Michael Jacksons Billy Jean oder George Michaels Careless Whisper. Mehrfach rappte er sogar. Das Publikum belohnte seinen Auftritt mit Standing Ovations.

Applaus im Stehen hatte es zuvor schon beim Auftritt des Duos Giampaolo Bandini an der Gitarre und Cesare Chiacchiaretta am Bandoneon gegeben. Die beiden begeisterten mit ihrem Programm mit Schwerpunkt auf Stücken von Astor Piazzolla. Das Publikum wollte die beiden gar nicht mehr von der Bühne lassen, sodass mehrere Zugaben für eine schließlich 25-minütige Verzögerung des Starts des zweiten Konzerts am Abend sorgten.

Tatyana Ryzhkova präsentierte in ihrem Programm unterschiedliche Facetten der klassischen Gitarrenmusik und bereicherte ihre Stücke mit charmanten Einordnungen und Hintergründen zu den Titeln. Antonio Fruscella hatte sein sehr berührendes Programm der brasilianischen Musik gewidmet. Er stellte dem Wertinger Publikum die Arbeit mehrerer Komponisten vor - meist in kleinen Suiten aus mehreren Stücken - und spielt auch selbst komponierte Stücke.

Beeindruckend an allen Konzerten war die Tontechnik von Hartmut Weltz. Der Wertinger brachte mit seiner Technik die ganz leisen, zarten Töne, aber auch die kraftvollen, mitreißenden Momente präzise in der Stadthalle zu Gehör. Im Foyer der Stadthalle zeigte die Wertinger Malerin Katya Zarinskaya ihre Bilder. Großen Dank richtete Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier an alle Beteiligten - auch an die vielen ehrenamtlichen Helfer des Fördervereins sowie an den Sponsoren Lechwerke (LEW) und an die Sparkasse.

Während am Samstagabend die Stadthalle vor allem beim Konzert von Alexandr Misko sehr gut gefüllt war und Besucher auch auf die Empore auswichen, gab es am Freitagabend beim klassisch angelegten Konzertabend „virtuos“ noch einige freie Plätze. Dafür waren einige Gäste aber von weit her angereist, um den musikalischen Hochgenuss zu Erleben. „Es ist schon unglaublich, was hier mit dem Festival geboten wird“, sagte ein Ehepaar, das aus Baden-Württemberg für die Konzerte an die Zusam gekommen war. (pm)