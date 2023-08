Wertingen

06:00 Uhr

Tafeln im Landkreis: Tapfere Ehrenamtliche trotzen Nahrungsengpässen

Plus Die Tafeln im Landkreis Dillingen erleben eine herausfordernde Zeit. Verantwortliche berichten von ihren Aufgaben.

Von Kristina Orth Artikel anhören Shape

Viele Familien stehen gegenüber der Wertinger Realschule vor einem Eingang in einer Schlange. Ein paar reden in Grüppchen miteinander. Eine Frau hält in ihren Händen einen kleinen Holzklotz mit Nummer. Eine ältere, ehrenamtliche Helferin am Eingang verteilt die Holzklötze aus einem Körbchen an alle. Ein bisschen wirkt die Atmosphäre wie auf einem Amt: Jeder bekommt seine Wartenummer. Das war in den vergangenen Monaten nicht immer so: Es gab einen einstimmig vom Leitungsgremium der Tafel Dillingen beschlossenen Aufnahmestopp für alle vier Ausgabestellen der Tafel in Dillingen, Lauingen, Wertingen und Höchstädt erklärt Alexander Böse, Leiter der Caritas Dillingen. Der ist nun aufgehoben, weil die Zahl der Bedürftigen im Moment etwas zurückgegangen ist.

Den Tafeln im Landkreis Dillingen fehlte es an Lebensmitteln und Freiwilligen

Normalerweise zeigen die Tafelgänger einen Einkommens- oder Rentenbescheid vom Landratsamt oder dem Jobcenter vor: Bei einer Person liegt die Grenze bei 900 Euro, bei einem Ehepaar bei 1300 Euro und eine vierköpfige Familie bleiben maximal 1600 Euro im Monat, sagt Helmut Bauer von der Tafel Wertingen. Neben der Miete noch Essen kaufen: für zunehmend mehr Menschen angesichts von Corona, Inflation und Ukrainekrieg unmöglich wie der Dillinger Caritas Leiter Böse sagt: „Wir zählten zu Beginn diesen Jahres 1480 berechtigte Personen. Ein Jahr zuvor waren es knapp 600.“ Das führte zum Stopp wegen zu wenigen Lebensmitteln, Transportmöglichkeiten und ehrenamtlichen Mitarbeitern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen