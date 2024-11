Hilfe im Ernährungsdschungel

Im Zeitalter der sozialen Medien wird es zunehmend schwieriger, Fakten von Meinungen zu unterscheiden. Ein Netzwerktreffen des Netzwerks Junge Eltern/Familien hat sich intensiv mit den Themen Ernährung und Bewegung auseinandergesetzt. Ina Korndörfer, vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Wertingen, bot den Teilnehmern einen umfassenden Überblick über die aktuellen Angebote in der Ernährungsbildung. Sie betonte, dass sich das Angebot kontinuierlich verändert und auch zunehmend Online-Formate umfasst.

Sonja Vilei vom Kompetenzzentrum Ernährung stellte das Internetportal „Ernährungsradar“ vor. Dieses Portal unterstützt Fachkräfte dabei, auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft beraten zu können. Hier werden beispielsweise die neuen Ernährungsempfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE), sowie zu Trends in sozialen Medien aufgegriffen und wissenschaftlich analysiert. Auch für Verbraucherinnen und Verbraucher ist das Portal eine nützliche Hilfestellung im Ernährungsdschungel.

Warum zur richtigen Ernährung auch Bewegung gehört, erläuterte Dr. Cornelia Stadlmayr vom AELF. Sie lud zu einer kurzen, aktiven Bewegungseinheit ein. Die anwesenden Referenten und Kooperationspartner nutzten die Zeit, um Ideen zu diskutieren und neue Kontakte zu knüpfen – eine solide Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit in der Zukunft. Am AELF Nördlingen-Wertingen werden immer wieder Referenten in den Bereichen Ernährung und Bewegung gesucht. (AZ)