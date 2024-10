Unfall auf der Staatsstraße zwischen Wertingen und Biberbach: Polizei sucht Zeugen

Aufgrund eines gefährlichen Überholmanövers ist es am Montagmorgen auf der Staatsstraße 2033 bei Wertingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 8.10 Uhr befuhr eine bisher unbekannte Fahrerin eines weißen Kleinwagens die Staatsstraße aus Richtung Biberbach kommend. Auf Höhe des Wertinger Ortsteils Rieblingen überholte die Autofahrerin trotz Gegenverkehrs. Ein entgegenkommender Autofahrer musste bis zum Stillstand abbremsen, um eine Frontalkollision mit dem Kleinwagen zu verhindern.

Ein nachfolgender 30-jähriger Autofahrer musste zur Vermeidung einer Kollision nach rechts ausweichen und landete in einem Straßengraben. Das berichtet die Polizei. An seinem Wagen entstand Unfallschaden von rund 2000 Euro. Der 30-Jährige blieb unverletzt. Die unbekannte Autofahrerin fuhr dessen unbeeindruckt weiter in Richtung Wertingen und beging Fahrerflucht. Zeugen beschrieben sie als etwa 30- bis 40-jährige Frau mit brünetten/blonden längeren gelockten Haaren.

Die Polizeistation Wertingen hat Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 08272/9951-0 zu melden. (AZ)