Vier Mal Traumabschluss an der Realschule Wertingen

Für die Zehntklässlerinnen und Zehntklässler der Wertinger Anton-Rauch-Realschule gibt es Grund zu feiern, denn sie haben den Abschluss geschafft. Die mit Blumen dekorierte, hauseigene Turnhalle bot den passenden Rahmen für die Verabschiedung der 97 Absolventinnen und Absolventen. Lena Fischer, Laura Egetemeir, Tabea Bauer und Lara Pickl haben es geschafft, ihre Mittlere Reife mit der Traumnote 1,0 abzuschließen. Landrat Markus Müller eröffnete die Feierlichkeiten mit einer Video-Botschaft. Er sprach den jungen Erwachsenen Mut zu, ihren eigenen Weg zu gehen und betonte die Bedeutung von Selbstvertrauen und Durchhaltevermögen.

Markus Duvenkropp, Vertreter des Elternbeirats, schloss sich seinen Worten an und hob ebenfalls die Bedeutung von Zielstrebigkeit und Engagement hervor. In einer kurzweiligen Rede gratulierte Christiane Grandé, die Zweite Bürgermeisterin der Stadt Wertingen, ebenso wie Schulleiter Frank Rehli. „Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt“, zitierte er Mahatma Gandhi und ermutigte die Absolventen, ihre eigenen Träume zu verfolgen und sich nicht von Hindernissen entmutigen zu lassen. Mut und Ausdauer seien die Bausteine für jeden Erfolg, so Rehli.

Wertingen feiertAbsolventinnen und Absolventen der Anton-Rauch-Realschule

Auch die Schülersprecher Yan Ivan Kekeu Ndamen, Moritz Brummer und Maximilian Langer verabschiedeten sich in einer launigen Ansprache bei ihren Mitschülerinnen und Mitschülern, den Eltern und allen Lehrkräften der ARR. Schülerinnen und Schüler der 7. Jahrgangsstufe unterstützten unter der Leitung von Ulrike Anwald-Deisenhofer tatkräftig die Lehrkräfte und die fleißigen Helferinnen und Helfer des Elternbeirates. Mit dieser gelungenen Feier wurden die Absolventinnen und Absolventen der Anton-Rauch-Realschule gebührend in ihre Zukunft entlassen. Bereit, die Welt zu verändern und ihre eigenen Wege zu gehen. (AZ)

Über ihren Realschulabschluss freuen sich: Tobias Abt (Bliensbach), Tabea Bauer (Wertingen), Jessica Baumann (Hegnenbach), Philip Behringer (Wertingen), Emily Berger (Ehingen), Fabian Braun (Glött), Moritz Brummer (Affaltern), Lukas Bschorr (Wengen), Elena Bürger (Unterthürheim), Annika Burkard (Unterthürheim), Felix Colombo (Bocksberg), Natalie Eder (Ehingen), Laura Egetemeir (Ehingen), Lorena Egger (Sontheim), Florian Egolf (Ortlfingen), Leon Eirich (Höchstädt), Florian Ettensberger (Geratshofen), Mia Feldwieser (Hohenreichen), Lena Fischer (Wertingen), Tabea Fitz (Gottmannshofen), Niklas Fonk (Allmannshofen), Benedikt Geh (Bocksberg), Maximilian Geis (Villenbach), Marco Gentner (Buttenwiesen), Eva Ghaznawy (Ellerbach), Pia Glogger (Deisenhofen), Maja Gošte (Ehingen), Nina Graber (Osterbuch), Amelie Grimm (Roggden), Simon Gumpp (Kicklingen), Niklas Halupzok (Wertingen), Eva Hantschel (Ellgau), Noah Hartl (Wortelstetten), Tobias Hartmann (Schwenningen), Caroline Hattler (Altenmünster), Julie Hehl (Lauterbach), Anna Helmer (Rieblingen), Mia Herrmann (Wertingen), Emil Herrmann (Höchstädt), Jan Hitzler (Eppisburg), Emma Hofer (Pfaffenhofen), Jonas Holand (Rischgau), Benedikt Hörbrand (Fristingen), Krisztina Joó (Frauenstetten), Lara Kadura (Villenbach), Sara Kaim (Emersacker), Nick Kaule (Oberglauheim), Antonia Keindl (Pfaffenhofen), Yan Ivan Kekeu Ndamen (Sontheim), Mascha Kilger (Eppisburg), Simon Knötzinger (Schwennenbach), Theresa Konrad (Deisenhofen), Adrian Kopp (Laugna), Elias Krämer (Emersacker), Maximilian Langer (Nordendorf), Patrick Leberle (Wertingen), Laura Lehnert (Hausen), Jannik Leier (Oberthürheim), León Lulaj (Eppisburg), Mara Mayer (Unterthürheim), Ludwig Mayr (Binswangen), Justin Merten (Affaltern), Jessica-Sorina Mitrea-David (Lauterbach), Diego Mon (Geratshofen), Niclas Nittka (Binswangen), Alessa Ohnheiser (Gottmannshofen), Felix Öxler (Lutzingen), David Öxler (Lutzingen), Raphael Pappritz (Oberthürheim), Julian Paula (Lauterbach), Franziska Peikert (Oberthürheim), Simon Pfosser (Thierhaupten), Lara Pickl (Riedsend), Sophia Pickl (Riedsend), Ronja Piwny (Mertingen), Lena Ramold (Rieblingen), Simone Rehm (Laugna), Johannes Renner (Eppisburg), Sophie Rohnke (Holzheim), Simon Röhrle (Welden), Nick Schadl (Höchstädt), Leonie Schafnitzel (Lauterbach), Tjard Schanze (Binswangen), Felix Scheider (Villenbach), Neo Seybold (Glött), Jonas Siebenstich (Wertingen), Lilly Simnacher (Allmannshofen), Lilly Söder (Frauenstetten), Ludwig Stegmiller (Villenbach), Jasmin Strehler (Unterthürheim), Tim Streubel (Wertingen), Agon Vehebi (Höchstädt), Mariella Wagner (Kicklingen), Marie Wagner (Rischgau), Lena Wegner (Prettelshofen), Felix Widmann (Pfaffenhofen) und Antonia Wiedenmann (Fristingen).