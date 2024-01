Wertingen

vor 2 Min.

Was passiert nun mit dem alten Müller-Gebäude in Wertingen?

Was wird nun aus dem Gebäude an der Wertinger Hauptstraße, in dem bis vor Kurzem noch der Drogeriemarkt Müller untergebracht war?

Plus Die Räumlichkeiten am Marktplatz sollen zu keinem Leerstand werden. Die Stadt plant unter anderem eine Bücherei und eine Bürgerinfo. Wann es so weit sein könnte.

Von Laura Gastl Artikel anhören Shape

Der orangefarbene Schriftzug an dem Gebäude mitten in Wertingen ist verschwunden. Hier war gerade noch der Drogeriemarkt Müller untergebracht. Nur noch die Umrisse der Buchstaben sind zu erkennen. Neben dem Eingang standen bis Donnerstag noch ein paar zurückgelassene Einkaufswagen, hinter den Schaufenstern ist es dunkel. Seit dieser Woche befindet sich die Müller-Filiale im Städtle an anderer Stelle, nämlich in der Industriestraße – und wirft damit die Frage auf, was denn nun aus den ehemaligen Räumlichkeiten in der Hauptstraße wird.

Bereits im November war das Konzept zur Nachnutzung Thema im Stadtrat. Wie Bürgermeister Willy Lehmeier damals erklärte, habe man zunächst beim Einzelhandel nachgefragt, ob es Interessenten gebe. Doch da habe man einen Korb bekommen, so der Rathauschef. Die Geschäftsleute hätten moniert, dass die Fläche im Erdgeschoss zu klein sei und das Obergeschoss nur schwer erschlossen werden könne. Deswegen habe man sich umgehört, verschiedene Fachleute hinzugezogen und gemeinsam mit der Wirtschaftsförderin der Stadt Wertingen, Alexandra Killisperger, andere Nutzungsmöglichkeiten überlegt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen