Wer hat den Unfall verursacht?

Am Donnerstag im Zeitraum von 10 bis 10.45 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Industriestraße in Wertingen eine Verkehrsunfallflucht. Im angegebenen Tatzeitraum touchierte ein bislang unbekannter Täter einen grauen VW Polo im Bereich des rechten hinteren Kotflügels und hinterließ dabei einen Schaden von rund 1000 Euro.

Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne den Unfall zu melden. Die Polizeistation Wertingen ermittelt nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeistation Wertingen (08272/99510) zu wenden. (AZ)