Wertingen erlebt einen spektakulären Polizei-Aktionstag

Plus Die Polizei präsentiert sich mit mehreren anderen Organisationen in der Zusamstadt und bietet einen gelungenen Mix aus Aufklärung und Unterhaltung mit Wow-Effekt.

Fabio und Adem hält es kaum auf den Sitzen. Die Steuerknüppel in der Hand fiebern sie mit vollem Körpereinsatz mit, als der Polizeihubschrauber ein waghalsiges Manöver absolviert. Sie erleben es hautnah mit – im Cockpit des echten "Edelweiß". Das Geschehen jedoch spielt sich auf dem eingebauten Bildschirm ab, und der in Rente geschickte Polizeihubschrauber, der mittlerweile als Simulator dient, bleibt auf dem Boden.

Er steht direkt neben der Wertinger Stadthalle und ist die vielleicht größte Attraktion an diesem Aktionstag unter dem Motto " Wertingen bewegt sich sicher." Die Schlange vor ihm ist jedenfalls lang.