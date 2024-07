Wertingen hält bis zum Schluss dagegen

Landesliga-Aufsteiger TSV Wertingen war nah dran, dem Titelanwärter TSV Schwabmünchen ein Bein zu stellen und erneut einen Punkt einzufahren. Als in der 85. Minute das 1:3 fiel, sah es nach der Entscheidung für die Gäste aus. Doch die Zusamstädter Fußballer kamen nochmals zurück und erzielten in der 90. Minute den Anschlusstreffer. Weniger Sekunden später entschieden Millimeter über den Ausgang der Wertinger Heimspiel-Premiere: Florian Heiß knallte den Ball an die Latte. Im Gegenzug machte Schwabmünchen mit einen Konter alles klar – 2:4.

Rund 400 Zuschauer waren auf den Wertinger Judenberg gekommen, um das erste Landesliga-Heimspiel des TSV Wertingen zu erleben. Sie sahen eine nervöse Anfangsphase ihrer Mannschaft. Die favorisierten Gäste nahmen früh das Heft in die Hand. Die erste richtig gute Chance hatte Moritz Willis. Nach zehn Minuten drang der Stürmer in den Strafraum ein und schoss am langen Eck vorbei. Nur zwei Minuten später fiel das 0:1: Maximilian Aschner war durch und überlupfte Wertingens Schlussmann Sandro Scherl aus 16 Metern.

Der TSV Wertingen gleicht per Freistoß aus

Schwabmünchen ließ bei heißen Temperaturen weiter Ball und Gegner laufen. Nach einer halben Stunde kam der Gastgeber jedoch mit einer seiner Stärken zum Ausgleich, den Standards: Spezialist Christoph Prestel verwandelte einen Freistoß aus 23 Metern flach ins Netz. So ging es mit einem zwischenzeitlichen 1:1-Unentschieden in die Halbzeitpause.

Nach Wiederanpfiff war die Begegnung zunächst zerfahren. Keine Mannschaft schaffte es, das Spiel an sich zu reißen. Auch weil Wertingen es besser machte und öfter zu Balleroberungen kam. Eine starke Einzelaktion brachte Schwabmünchen dann aber erneut in Führung. Der eingewechselte Matteo di Maggio zog von der rechten Seite ins Zentrum und traf platziert aus 18 Metern ins lange Eck.

Die Gäste hatten im Anschluss mehrmals die Gelegenheit, ihren Vorsprung auszubauen. Philip Gmell, Marcel Leib, Maik Uhde und di Maggio zielten jedoch zu ungenau. Erst in der 85. Minute war es dann so weit. Der schnelle Gmell ging auf links an Maximilian Fischer vorbei, legte den Ball zum zweiten Pfosten, wo erneut di Maggio zur Stelle war – 1:3.

Das 1:3 war noch nicht die Entscheidung in Wertingen

Etliche Beobachter dachten nun, dass damit der Deckel auf dieser Partie war. Doch Wertingen kämpfte sich nochmals zurück und Schwabmünchen muss am Ende von Glück sprechen, die drei Punkte nicht noch verspielt zu haben. Die 90. Minute war angebrochen, da flankte Roman Tsebeliuk von rechts auf Florian Heiß. Dessen Kopfball konnte Fabio Zeche noch gut parieren, die Kugel sprang jedoch erneut zu Heiß und von diesem zu Manuel Rueß. Letzterer hatte keine Mühe, das Leder aus kürzester Distanz zum 2:3-Anschluss einzuschieben.

Wertingen warf nun alles nach vorne. In der Nachspielzeit später brannte es erneut im Schwabmünchner Strafraum und es fehlte nur ein Tick zum Ausgleich. Ein Ball in den dicht besetzten Gäste-Strafraum landete vor den Füßen von Heiß, der das Spielgerät aus zehn Metern an die Latte knallte. Im Gegenzug konterte Schwabmünchen die Wertinger in einer Überzahlsituation aus. Schwabmünchens „Man of the Match“ di Maggio legte für Kilian Knöferl quer, welcher zum 2:4-Endstand einschob.

Die Wertinger Liga-Neulinge müssen sich nach dem Abpfiff wenig vorwerfen, da sie es gegen den Aufstiegsaspiranten richtig spannend gemacht hatten.

TSV Wertingen: Scherl; Schiermoch, Fischer (87. Al-Khovari), Gebauer, Fiedler, Prestel (57. Tsebeliuk), Rueß, Kotter, Gerold (72. Knöpfle), Eising, Müller (67. Heiß)

TSV Schwabmünchen: Zeche; Kusterer (57. Gmell), Boyer, T. Uhde, Aschner (57. Schmid), Heckmeier, Paulus, Leib (89. Kellner), M. Uhde, Willis (57. di Maggio), Krist (87. Knöferl)

Tore: 0:1 Maximilian Aschner (12.), 1:1 Christoph Prestel (36.), 1:2 Matteo di Maggio (64.), 1:3 Matteo di Maggio (85.), 2:3 Manuel Rueß (90.), 2:4 Kilian Knöferl (90.+3) Schiedsrichter: Saif Fekih (Oberndorf) Zuschauer: 400