Wertingen muss die Sturmflaute überwinden

Aktuell zeigt der Trend des Landesliga-Aufsteigers TSV Wertingen nach unten. Nur zwei Punkte aus den jüngsten vier Spielen sprangen heraus – bei lediglich einem erzielten Treffern. Dabei spielen die Zusamstädter Fußballer meist gut mit. Und Kampfeswillen kann man ihnen auch nie absprechen. Doch wer keine Tore schießt, kann auch nicht gewinnen. Die Trendwende soll nun am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) im Auswärtsspiel beim TSV Jetzendorf gelingen.

Das Toreschießen ist schon seit Anfang dieser Saison die Wertinger Großbaustelle. Zuletzt half Innenverteidiger Florian Heiß im Sturmzentrum aus. Ob er auch in Jetzendorf auf ungewohnter Position ran darf, oder etwa Manuel Rueß nach einer Oberschenkelzerrung wieder auflaufen kann, ist noch fraglich.

Der Gastgeber hat sich jedenfalls das gleiche Ziel gesetzt wie die Wertinger: Klassenerhalt. Dabei ist der TSV Jetzendorf überragend in die Saison gestartet. Die erste Niederlage setzte es für ihn erst am siebten Spieltag Mitte August gegen den FC Gundelfingen. Seitdem punktet Jetzendorf nicht mehr ganz so konstant wie noch zu Saisonbeginn. Der 3:0-Auswärtssieg aus der vergangenen Woche beim FSV Pfaffenhofen zeigt aber, dass weiterhin mit Jetzendorf zu rechnen und das Ziel Klassenerhalt mehr als realistisch ist.

Wertingens Trainer muss ständig umbauen

Wertingens Trainer Tjark Dannemann muss derweil Woche für Woche Umstellungen vornehmen. Dieses Mal trifft es die Linksverteidiger-Position. Marco Schiermoch ist aufgrund seiner Roten Karte aus dem jüngsten Spiel gesperrt, sein Back-up Philipp Mantwied mit einem Kreuzbandriss außer Gefecht.

Da kommt es gerade recht, dass die zuletzt verletzten Nick Mayerföls und Max Knöpfle unter der Woche wieder im Training waren und neue Optionen für die Abwehrkette bieten. Kapitän Maximilian Beham wird, nachdem er vor Wochenfrist aufgrund seiner kurz zuvor auskurierten Krankheit erst mal auf der Bank sitzen musste, wohl wieder in der Startelf zu sehen sein.

Der Wertinger Gegner

Der TSV Jetzendorf zeigt während des Saisonverlaufs eine geschlossene Mannschaftsleistung, ohne den ein oder anderen Top-Einzelspieler im Kader zu haben. Die Jetzendorfer blieben in der Vergangenheit immer bodenständig und machten sich zunächst stets den Klassenerhalt als Ziel zu eigen. In der vergangenen Spielzeit überraschten sie und wurden in der Landesliga Tabellendritter. Doch auch in der laufenden Runde ist ihre Vorgabe erneut der Ligaerhalt – und schon wieder sind die Kicker aus dem Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm als aktueller Siebter auf dem besten Weg zu einem einstelligen Tabellenrang.