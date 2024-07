Wertinger Berufsfachschulen für Pflege und Altenpflegehilfe erhalten Zertifikat

Um Ausbildungs- und Arbeitssuchende sowie Um- und Wiedereinsteiger besser in den Arbeitsmarkt zu integrieren, setzt der Gesetzgeber auf eine Zertifizierung von Unternehmen, die eine Aus- und Weiterbildung anbieten. Die Berufsfachschulen für Pflege und Altenpflegehilfe in der Pestalozzistraße, Wertingen der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen gGmbH wurde bereits im Jahr 2023, wie auch schon in den Jahren zuvor, erfolgreich nach der Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung (AZAV) auditiert und rezertifiziert. „Mit dem AZAV-Zertifikat haben wir den Status eines zugelassenen Trägers von Bildungsmaßnahmen nach dem Recht der Arbeitsförderung und können Arbeitssuchenden und Umschülerinnen und Umschülern mit Bildungsgutscheinen der Agentur für Arbeit unterrichten“, heißt es seitens der Klinik.

Wer zum Beispiel als angelernter oder staatlich geprüfter Pflegefachhelferin eine Berufsausbildung in der Pflege beginnen möchte, kann dies – dank der AZAV-Zertifizierung und Bildungsgutschein der Bundesagentur für Arbeit – mit seinem vollen Gehalt als Pflegefachhelfer oder -helferin. So kann das Bildungszentrum auch Menschen, die aus anderen Berufsbereichen kommen oder aber bisher noch gar keine Ausbildungsmöglichkeit hatten, eine neue berufliche Perspektive anbieten.

Das Zertifikat muss jedes Jahr erneuert werden

Im Rahmen eines Überwachungsaudits wurden die Berufsfachschulen für Pflege und Altenpflegehilfe in der Pestalozzistraße und in diesem Jahr auch die Berufsfachschulen für Pflege am Ebersberg, Wertingen in den vergangenen Wochen „auf Herz und Nieren“ überprüft. Der Prüfer einer unabhängigen Zertifizierungsstelle machte sich ein Bild vor Ort und zeigte sich, so heißt es in einer Pressemitteilung, „insbesondere beeindruckt von der Intensität der durchdachten und hochwertigen Schularbeit sowie der gelebten Qualitätssicherungsmaßnahmen“. Wie in den vergangenen Jahren lautet die Diagnose: Die Schulen entsprechen vollumfänglich den hohen Anforderungen der AZAV und eine Verlängerung des Zertifikats ist gesichert. Das Zertifikat ist fünf Jahre gültig und muss jährlich durch eine unabhängige Stelle sowie in internen Audits überprüft werden.

Geschäftsführerin der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen gGmbH, Sonja Greschner, gratuliert: „Unsere Berufsfachschulen für Pflege haben eine lange Ausbildungstradition. Jede Schülerin und jeder Schüler wird individuell, mit einer qualifizierten und soliden Ausbildung, auf einen überaus anspruchsvollen Beruf vorbereitet.“ (AZ)

Weitere Informationen zu den Ausbildungsmöglichkeiten an der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen gGmbH unter www.khdw.de.