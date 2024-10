Wertinger Hinrundenfinale auf der letzten Rille

Nur noch ein Spiel, dann ist die Landesliga-Hinrunde 2024/25 Geschichte. Die Zwischenbilanz sieht die Fußballer des TSV Wertingen auf einem Relegationsplatz – und der Trend zeigt beim Neuling aktuell nach unten. Am Sonntag (15 Uhr) kommt der FC Kempten als „Halbzeit“-Gast und Favorit auf den Judenberg. Die Hausherren laufen seit einigen Wochen auf letzter Rille. Der Personalmangel hinterlässt Spuren und macht sich in der aktuellen Form bemerkbar.

Wegen Verletzungen, Krankheiten und privaten Abwesenheiten ist der Kader seit Wochen ausgedünnt. Dieser Umstand lässt kaum geordnetes Training bzw. eine ordentliche Spielvorbereitung zu. Lediglich zwei Punkte aus den jüngsten fünf Spielen – bei einem erzielten Tor – stehen zu Buche. Die logische Erkenntnis beim TSV: So darf es nicht weitergehen, wenn man die Liga halten will.

Schwierige Phase für Wertingen

„Es war vor der Saison klar, dass wir auch schwierige Phasen durchlaufen werden. Wir schleppen uns aktuell von Training zu Training und Spiel zu Spiel“, muss Trainer Tjark Dannemann feststellen. Ihm brechen seit der Vorbereitung Woche für Woche die Spieler weg: „Zwischenzeitlich hatten wir für eine kurze Zeit einen natürlichen Konkurrenzkampf. Das hat sich in den Spielen dann gleich positiv bemerkbar gemacht. Aktuell schaffen wir es aber aufgrund der Kadersituation nicht, eine mannschaftliche Dynamik zu entwickeln. Was in meinen Augen die Grundvoraussetzung ist, um mit unseren Mitteln in dieser Liga bestehen zu können.“

Für die Offensivschwäche findet Trainer Dannemann ähnliche Gründe: „Auch hier geht es wieder ums Kollektiv. Wir müssen mehr Biss im letzten Drittel zeigen und Tore in unserer Situation erzwingen wollen. Das Selbstverständnis dafür müssen wir uns im Training holen. Und genau da kommt uns unsere Kadersituation nicht gerade entgegen.“

Gegner Kempten spielt in der Landesliga oben mit und geht als klarer Favorit in die Partie. Am Mittwochabend beim Derby in Durach kam der FCK jedoch nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Nochmals Dannemann: „Ich habe so gut wie keine Berührungspunkte zu Kempten. Die Tabelle lügt allerdings nicht, uns erwartet eine schwere Aufgabe. Wir wollen deshalb nach einer sehr schwachen Leistung in Jetzendorf die Wertinger Tugenden wieder auf den Platz bekommen“, fordert der Coach. Dem TSV-Lazarett gehören am Sonntag wieder etliche Spieler an. Sicher ausfallen werden Marcel Mayr, Manuel Rueß, Max Knöpfle, Bohdan Fokasiev und Marcel Gebauer. Diese Woche nicht trainieren konnten Johannes Fiedler und Florian Heiß, beide sollen jedoch dennoch im Kader stehen. Ein Lichtblick: Der zuletzt gesperrte Marco Schiermoch ist wieder einsatzbereit.

TSV Wertingen: Reithmeir, Scherl, Fiedler, Fischer, Heiß, Mayerföls, Schiermoch, Storzer, Wiedemann, Al-Khovari, Beham, Eising, Gerold, Karpf, Kotter, Prestel, Tsebeliuk, Müller; es fehlen: Knöpfle, Mantwied, Fokasiev, Gebauer, Mayr, Rasic, Rueß, Dannemann (alle verletzt)

Der Wertinger Gegner

Der FC Kempten gehört zu den Topteams der Landesliga. In den vergangenen Jahren erreichten die Allgäuer immer wieder einen Platz in der oberen Tabellenhälfte. In der Runde 23/24 reichte es sogar zur Vizemeisterschaft. Über die Relegation verpassten die Allgäuer den Aufstieg in die Bayernliga nur knapp. Bester Torschütze ist der erst 18-jährige Alexander Seifert mit bereits sieben Treffern in nur elf Partien. Seifert stand seit Ende September jedoch nicht mehr auf dem Platz.