Wertingen

17:30 Uhr

Wie feiert man Halloween mit Kindern?

Plus Der neue Brauch ist für einige Mädchen und Buben ziemlich gruselig. Wie Kindergärten im Landkreis Dillingen das Fest begehen und was eine Expertin zu sagen hat.

Von Elli Höchstätter

Es ist wieder so weit: Ausgehöhlte Kürbisse stehen in den Hauseinfahrten und Kinder verkleiden sich als Hexen, Vampire und Gespenster. An Halloween geht es um Gruseliges, das Fürchten und die Toten. Doch soll man den Brauch, der ursprünglich hauptsächlich im katholischen Irland verbreitet war, überhaupt mit kleinen Kindern pflegen? Wo verläuft die Grenze zwischen Gänsehaut und purer Angst? Wir haben in einigen Kindergärten des Landkreises nachgefragt, ob dieses Fest des Gruselns überhaupt mit den Mädchen und Buben gefeiert wird und wie mit den Ängsten der Kleinen umgegangen wird.

