Zwei Fiedler-Tore retten Wertingen einen Punkt

Seit Mitte September ist Aufsteiger TSV Wertingen in seiner ersten Landesliga-Saison sieglos. Sechs Niederlagen und zwei Unentschieden gab es seither. Im Duell der beiden Neulinge beim SV Cosmos Aystetten bot sich am Sonntag die Gelegenheit, diese Negativserie zu beenden – zumal Wertingen im Hinspiel seinen ersten Saisonerfolg gelandet hatte (3:1). Dies gelang letztlich zwar nicht, doch das 2:2-Remis ist durchaus als Teilerfolg zu werten.

Die ersten Chancen hatten die Gäste-Fußballer durch Christoph Müller und Marcel Mayr. Statt der Führung wurde Wertingens Einsatz aber Mitte der ersten Hälfte mit zwei Gelben Karten (Maximilian Beham, Nick Mayerföls) „belohnt“. In der Folgezeit verzeichnete auch Cosmos eine erste Möglichkeit, doch beim Abschlussversuch von Pascal Mader war der Winkel zu spitz. Ein weiterer „Höhepunkt“ der eher schwächeren ersten Halbzeit war Aystettens erste Gelbe Karte (Dominik Isufi). Isufi setzt wenig später einen Ball knapp am Wertinger Gehäuse vorbei.

Wertingen gerät 1:2 in Rückstand

Aystetten blieb bis zum Pausenpfiff am Drücker und TSV-Keeper Reithmeir konnte sich bei Abschlüssen von Tobias Ullmann und Pascal Mayer auszeichnen. Nach dem Wechsel nahm das Geschehen dann deutlich an Fahrt auf. Eine Stunde war gespielt, da ging es plötzlich Schlag auf Schlag. Erst ließ Johannes Fiedler die Zusamtaler über ihren Führungstreffer jubeln (61.), nur zwei Minuten später egalisierte Maximilian Heckel das Ergebnis wieder – 1:1. Bei der Dannemann-Truppe schien nun die Zuversicht zu schwinden und Aystetten legte die eigene 2:1-Führung nach: Dominik Isufi traf nach 76 Minuten.

Zehn Minuten vor dem Abpfiff wechselte sich TSV-Coach Tjark Dannemann selbst plus weitere frische Kräfte ein. Die große kämpferische Leistung der Wertinger wurde schließlich noch belohnt, als Johannes Fiedler sein zweiter Treffer zum 2:2-Ausgleich gelang. Etwas Glück gehörte beim Unentschieden auch dazu: Ein Kopfball der Gastgeber von Raphael Marksteiner landete in der Nachspielzeit nur an der Querlatte.

SV Cosmos Aystetten: Frank; Ullmann, D. Isufi, Simonovic (87. Marjanovic), Mijailovic, Mader (83. Qarri) , Heckel, Brummer, Krug, Wurm, Makowski (73. Marksteiner)

TSV Wertingen: Reithmeir; Beham, Müller, Wiedemann (80. Eising), Al-Khovari (81. Tsebeliuk), Mayerföls (57. Gerold/81. Dannemann), Kotter, Mayr (64. Fischer), Storzer, Gebauer, Fiedler

Tore: 0:1 Johannes Fiedler (61.), 1:1 Maximilian Heckel (63.), 2:1 Dominik Isufi (76.), 2:2 Johannes Fiedler (87.) Gelb-Rot: Dominik Isufi (90.+3/Aystetten) Schiedsrichter: Maximilian Hafeneder (TuS Holzkirchen) Zuschauer: 130