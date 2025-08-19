Icon Menü
Wetterchaos im Landkreis Dillingen: So läuft es für die Betreiber von Biergärten

Landkreis Dillingen

Wie läuft es für die Biergärten im Landkreis Dillingen?

Das Wetter zeigt sich in diesem Sommer sehr wechselhaft, von Regen bis Hitze ist alles dabei. Wirte erzählen, wie sich das auf ihr Geschäft auswirkt.
Von Adrian Gentner und Jonathan Mayer
    • |
    • |
    • |
    Bei gutem Wetter schmeckt‘s in den Biergärten im Landkreis Dillingen am besten.
    Bei gutem Wetter schmeckt‘s in den Biergärten im Landkreis Dillingen am besten. Foto: Ulrich Wagner (Symbolbild)

    Erst die Hitze, dann der Regen: Das Wetter hat es Freundinnen und Freunden von Outdoor-Aktivitäten in diesem Jahr nicht immer leicht gemacht. Doch auch bei hohen Temperaturen lässt es sich in einem klassischen Biergarten gut aushalten: Bäume spenden Schatten und die Getränke sind sowieso gekühlt. Wie läuft also die Biergarten-Saison im Landkreis Dillingen? Und welcher ist der Lieblings-Biergarten unserer Leserinnen und Leser?

