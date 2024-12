Wichteltickets in Lauingen: „Ein wenig, wie Christkind spielen“

Auch in unserer Region gibt es einige Familien, denen es finanziell nicht möglich ist, an Weihnachten große Summen für Geschenke auszugeben. Damit den Kindern solcher Familien trotzdem eine Freude gemacht werden kann, gibt es in verschiedenen Kommunen im Landkreis Dillingen Aktionen – etwa die Wichteltickets in Lauingen. Zum vierten Mal dürfen sich Kinder in der Albertus-Magnus-Stadt ein Geschenk im Wert von bis zu 30 Euro wünschen. Die Wichteltickets mit den Wünschen werden dann am Christbaum im Foyer des Rathauses aufgehängt. Sie können dort von Bürgerinnen und Bürgern, die gerne schenken, gepflückt werden. Die verpackten und nummerierten Geschenke werden dann im Bürgerbüro abgegeben und wurden jetzt den passenden Familien zugeordnet. Die gesamte Aktion ist dabei anonym. Der Schenker weiß nur den Vornamen des Kindes, dem er eine Freude machen möchte.

Lioba Reiter

Lauingen

Weihnachten