Wie kann ich mein Haus vor Hochwasser schützen?

Einen Bürgerinformationstag rund um das Thema Hochwasserschutz am Gebäude gibt am Samstag, 26. Oktober. Die Veranstaltung findet von 10 bis 13 Uhr im Foyer der Stadthalle Wertingen am Landrat-Anton-Rauch-Platz 3 statt. Veranstaltet wird dieser Informationstag vom Regionalmanagement des Landkreises Dillingen. Das teilt das Landratsamt in einer Presseerklärung mit.

Informationstag zum Hochwasserschutz in Wertingen

Noch immer sind beispielsweise in Wertingen Hausbesitzer damit beschäftigt, die Schäden zu beseitigen, die das Hochwasser Anfang Juni angerichtet hat. Vor dem Hintergrund, dass extreme Wetterereignisse und Starkregen zunehmen, fragen sich viele Bürgerinnen und Bürger, wie sie sich genauer gesagt ihr Haus effektiv schützen können. Diese und weitere Fragen stehen im Fokus der Veranstaltung, bei der Expertinnen und Experten in einer Reihe von Impulsreferaten und einer begleitenden Informationsmesse wertvolle Auskünfte und konkrete Hilfestellungen bieten.

Konkrete Tipps zur Vorsorge

Ziel des Informationstags ist es, Haus- und Grundstückseigentümer für das Thema Hochwasserschutz zu sensibilisieren und konkrete Tipps zur Vorsorge zu geben. Im Rahmen der Impulsvorträge werden Experten darüber informieren, wie man sich im Katastrophenfall richtig verhält, welche Schutzmaßnahmen für Gebäude und Grundstücke sinnvoll sind und wie sich die Risiken durch Starkregen einschätzen lassen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem richtigen Umgang mit Elektroinstallationen, die im Hochwasserfall besondere Aufmerksamkeit erfordern. Zudem wird erläutert, welche Versicherungen relevant sind, wie man bei einem Schadensfall vorgeht und welche Möglichkeiten es gibt, wenn keine Elementarversicherung abgeschlossen werden kann. Abschließend gibt es Tipps zur energetischen und baulichen Vorsorge, um Gebäude gegen Hochwasser besser zu schützen.

Interessierte sollen Fotos oder Pläne mitbringen

Auf der begleitenden Informationsmesse können sich die Besucherinnen und Besucher an verschiedenen Ständen individuell beraten lassen. Themen sind unter anderem der Schutz von Heizungsanlagen, bauliche Hochwasserschutzsysteme, sicherer Umgang mit Elektroinstallationen und Katastrophenvorsorge. Die Beratungsstelle Energieeffizienz und Nachhaltigkeit (BEN) der Bayerischen Architektenkammer steht für eine detaillierte Beratung zu Objektschutzmaßnahmen zur Verfügung. Bürgerinnen und Bürger, die ihre Immobilie gezielt besprechen möchten, sollen Pläne oder Fotos ihres Grundstücks mitbringen. (AZ)