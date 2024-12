Warum der Windkraftausbau im Landkreis Dillingen stockt

Viele Kommunen im Landkreis Dillingen sind sauer. Denn sie fühlen sich bei der Planung der Vorrangflächen für Windräder übergangen. Deutschland hat sich gesetzlich verpflichtet, bis 2045 klimaneutral zu werden. Dennoch stockt der Ausbau, auch im Landkreis Dillingen gibt es kaum Projekte. Denn die Genehmigung für ein Windrad zu bekommen, ist gar nicht so einfach. Zudem steckt die Vergabe von Vorrangflächen in der Planungsphase fest, welche den Ausbau eigentlich beschleunigen sollen. Wie geht also der Windkraftausbau in der Region voran?

