Prüfung abgeschlossen: Umstrittene Windkraftanlagen im Weisinger Forst erfüllen alle Voraussetzungen

Nach neun Monaten gründlicher Prüfung aller rechtlichen Vorgaben steht seit Anfang September fest: Die vier von GP Joule beantragten Windkraftanlagen im Weisinger Forst erfüllen alle gesetzlich von Bund und Land vorgegebenen Voraussetzungen. Das teilt am Mittwochnachmittag das Dillinger Landratsamt mit. So seien im Verfahren über 20 Träger öffentlicher Belange zu den verschiedenen Themenbereichen wie Lärm- und Sichtschutz, Natur- und Artenschutz sowie Forstwirtschaft angehört worden. „Alle beteiligten Fachstellen haben bezogen auf den jeweiligen Rechtsbereich keine Einwände gegen das Vorhaben erhoben“, heißt es weiter.

Auch mit Bedenken der Bürger wurde sich beschäftigt

Auch alle formulierten Auflagen oder Bedingungen der Fachstellen seien in den Genehmigungsbescheid extra als Nebenbestimmungen übernommen worden. Diese seien dann vom Antragssteller umzusetzen und zu beachten. Auch die Standortkommune Holzheim stimmte dem Vorhaben in einer Gemeinderatssitzung im Januar zu. Der Antragsteller hatte demzufolge nach dieser abschließenden Prüfung einen Anspruch auf Genehmigungserteilung. Ein Ermessen für eine abweichende Entscheidung stehe dem Landratsamt aufgrund der „rechtlichen Eindeutigkeit“ hierbei nicht zu. Die Gesetze von Bund und Land seien hier klar und unmissverständlich. Ebenso weist das Landratsamt ausdrücklich darauf hin, dass die Genehmigung auch ungeachtet der derzeit laufenden Diskussion beim Regionalen Planungsverband, bei der es um eine Feststellung des sogenannten Teilflächenziels für Windenergieanlagen geht, zu erteilen war.

Windräder im Weisinger Forst: Noch kann Klage eingereicht werden

Für die im Weisinger Forst beantragten Windkraftanlagen kam das vereinfachte Genehmigungsverfahren nach den Vorgaben des Bundesimmissionsschutzgesetzes und der 9. Bundesimmissionsschutzverordnung zur Anwendung. Dies bedeutet konkret, dass für Verfahren dieser Art mit vier Windkraftanlagen keine Beteiligung der Öffentlichkeit vorgesehen ist. Dennoch seien beim Landratsamt eine Vielzahl von Bedenken von Bürgerinnen und Bürgern eingegangen, die zwar für das Verfahren unbeachtlich waren, mit denen sich das Amt aber trotzdem intensiv befasst habe. Gegen diesen Bescheid, heißt es im Amtsblatt des Landkreises Dillingen, kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgerichtshof in München erhoben werden.

Der Genehmigungsbescheid, in welchem als Anhang auch auf die eingereichten Argumente von Bürgern eingegangen wird, ist auf der Homepage des Landratsamtes www.landkreis-dillingen.de unter Aktuelles & Kurzinfos/Bekanntmachungen und Amtsblatt einsehbar. (AZ)