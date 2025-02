Gemischtes Stimmungsbild bei der Windkraft-Infoveranstaltung in Holzheim

Es ist laut und voll im Holzheimer Vereinszentrum. Die Firma GP Joule aus Buttenwiesen hat zu einem „Infomarkt“ geladen, denn ihr Windkraft-Projekt im Weisinger Forst nimmt Gestalt an. Vier Anlagen sollen im Wald entstehen. Ein Arten- und ein Immissionsschutzgutachten liegen vor, die Firma steckt mitten im Genehmigungsprozess. 2026 könnte mit dem Bau begonnen werden. Doch wie sehr das Windkraft-Thema in der Gemeinde polarisiert, wird an diesem Abend deutlich.

Rund 180 Menschen sind am Freitagabend ins Vereinszentrum gekommen, um sich ein Bild von dem zu machen, was sich im Süden der Gemeinde Holzheim bald drehen könnte: Vier Windräder von jeweils rund 260 Metern Höhe (inklusive der Rotorblätter) sind auf Privatwaldflächen im Forst geplant. Auch interessierte Bürger sollen sich an dem Projekt beteiligen können, sagt Projektmanagerin Sonja Rogat am Rande der Veranstaltung in Holzheim. Und auch die Gemeinde soll profitieren vom grünen Strom. Beim „Infomarkt“, also einer Infoveranstaltung mit mehreren im Saal verteilten Ständen zu verschiedenen Themen, wolle man mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen, so Rogat. Dafür eigne sich dieses Format besonders. Bei einem Vortrag gebe es schlicht immer diejenigen, die sich nicht trauten, Fragen zu stellen.

Windkraft im Weisinger Forst: Manche bilden sich eine Meinung, andere haben bereits eine

Icon Vergrößern Rund 180 Menschen waren ins Holzheimer Vereinszentrum gekommen, um sich über den Stand des Projektes zu informieren. Für manche Bürgerinnen und Bürger kamen die Windkraft-Pläne überraschend. Foto: Christina Brummer Icon Schließen Schließen Rund 180 Menschen waren ins Holzheimer Vereinszentrum gekommen, um sich über den Stand des Projektes zu informieren. Für manche Bürgerinnen und Bürger kamen die Windkraft-Pläne überraschend. Foto: Christina Brummer

An den Infopunkten herrscht kurz nach dem Start schon reger Betrieb. Der Lärmpegel im Saal ist allerdings teils so hoch, dass das Fragenstellen zum Kraftakt wird. Trotzdem studieren die Besucherinnen und Besucher aufmerksam die Aushänge über Schattenwurf, Immissionen, Naturschutz und Standorte. Manche sind da, um sich eine Meinung zu bilden. Andere bringen bereits eine mit. Hans Jürgen Ruck ist einer von ihnen. „Ich find‘s unerträglich, wie man sowas machen kann“, sagt der Weisinger, der beim Blick auf die Beispielbilder einer Windrad-Baustelle den Kopf schüttelt. Ein „intaktes Waldgebiet“ mit den Anlagen zu bestücken, könne er nicht nachvollziehen. Es gebe viele andere, bessere Standorte. „Ich bin auch überzeugt, dass es nicht bei vieren bleibt“, meint Ruck. Wenn es darum gehe, die Anlagen zu verhindern, werde er „alles mobilisieren“.

Noch mehr Windräder im Weisinger Forst?

Für Ruck und manch anderen an diesem Abend kommt das Projekt zudem etwas plötzlich. Zumindest entsteht der Eindruck, wenn man sich durch die Menge fragt. Zumindest gefühlt habe man von den Planungen nichts mitbekommen, und nun seien diese schon sehr konkret. Informiert hatte die Buttenwiesener Firma jedenfalls bereits vor drei Jahren im Holzheimer Gemeinderat. Etwa 80 Bürgerinnen und Bürger hörten zu. Damals war noch von sechs Windrädern die Rede.

Inzwischen geht es lediglich um vier Anlagen. Oder 27, wenn man den Zahlen Glauben schenkt, die bei den Gegnern des Projekts kursieren. Nach aktuellem Stand ist der Weisinger Forst allerdings nicht als neues Windkraft-Vorranggebiet geplant und so scheint mehr als fraglich, ob die Bayerischen Staatsforsten, denen ein Großteil der Waldfläche gehört, den Windkraftausbau dort überhaupt in Erwägung ziehen. Schließlich ist der Umbau hin zu einem klimaresistenteren Wald dort in vollem Gange. Ein Argument, das auch die Gegner der Windenergieerzeugung im Forst anführen.

„Ich find Windräder schöner als all die Freiflächen-PV-Anlagen“

Doch nicht nur dieses Argument ist an diesem Abend zu hören. Werner Langenmair etwa sorgt sich um das Thema Infraschall. Er wohne rund einen Kilometer entfernt. Seine Begleiterin bezweifelt, ob all das Baumaterial, was für die Nutzung der Windkraftanlagen im Boden versenkt werden muss, auch wieder abtransportiert wird. Laut GP Joule ist der „rückstandslose Rückbau“ vertraglich gesichert und mit einer Bankbürgschaft garantiert.

Gerhard Wiedholz ist an diesem Abend da, um sich eine Meinung zu bilden. „Das Format ist informativ“, findet Wiedholz. „Klar fragt man sich, ob es der Standort sein muss, aber dass es Windräder braucht, ist auch vielen klar.“ Insgesamt höre sich das alles „nicht so schlecht“ an. Und der Wald, auf dem die Windräder geplant seien, sei ohnehin eine Fichtenmonokultur. Eher angetan von den Windrad-Plänen ist auch Josef Ertl aus Weisingen. „Ich find‘ Windräder schöner als all die Freiflächen-PV“, sagt Ertl.

Vor großen Vorher-Nachher-Bildern, mit Windrad und ohne, sind Ulrike Brenner und Josef Eser in eine Diskussion vertieft. Eser kommt aus Glött. Dort gibt es auch ein Windrad. „Manchmal hör ich‘s schon“, sagt Eser. Er wünscht sich einen übergeordneten Plan für die Energieversorgung der Zukunft, keine kleinen Einzelprojekte wie das im Weisinger Forst. Und wer erneuerbare Energie produziere, müsse den Strom ja auch speichern, wenn er im Überfluss vorhanden sei. „Wo kommen denn die Rohstoffe her für diese Speicher?“

„Hab gegen das AKW gekämpft, jetzt kämpfe ich für die Windräder“

„Beim AKW hat auch niemand gefragt, wo das Uran herkommt“, entgegnet Brenner. Sie ist eine Vorsitzende des Forums gegen das Zwischenlager und entschiedene Befürworterin der Windräder. „Ich hab‘ gekämpft, dass das AKW wegkommt, jetzt kämpf‘ ich dafür, dass Windräder herkommen“, sagt die Ellerbacherin. Sie und Josef Eser diskutieren auch über die ganz großen Fragen, die mit der Energiezukunft Deutschlands zusammenhängen: Werden wir unseren Lebensstandard so halten können? Wenn man Ulrike Brenner fragt, ist das klar: „Wir müssen uns fragen, ob unser Lebensstandard nicht zu hoch ist!“ Beim Windpark-Projekt habe es auch immer wieder die nötigen Informationen gegeben. Mit der Zahl von möglichen 27 Anlagen werde Stimmung gemacht, findet sie. „Bei vier Windrädern von einem Windpark zu sprechen, ist doch eh ein Witz.“