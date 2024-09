Digitalminister Mehring: Höchstädts Schule als „Vorbild für ganz Bayern“

Es geht nicht nur um die gewünschten 18 Digitaltafeln, die bereits in der Grund- und Mittelschule Höchstädt installiert hätten werden sollen. Es geht um ein Versprechen, das bisher nicht eingelöst worden ist. Umformuliert: Ein Sonderzuschuss, der im Rahmen der Fraktionsinitiative des Bayerischen Landtags für die digitale Ausstattung in Höchstädt ausgehandelt wurde, ist bisher nicht geflossen. Dabei hat Anfang des Jahres der CSU-Stimmkreisabgeordnete Manuel Knoll diese gute Nachricht in seinem Heimatort noch verkündet. Auf seine Initiative hin sollten 60.000 Euro in die digitale Ausstattung der Schule fließen. Zusammen mit den 60.000 Euro, die vonseiten der FW-Fraktion kommen sollten, sollten damit gesamt 120.000 Euro zur Verfügung stehen. Und jetzt?

11,5 Millionen Euro für die Schule in Höchstädt

Knoll sagt auf Anfrage unserer Zeitung vor wenigen Tagen: „Es wäre wirklich unangenehm, wenn das nicht klappen würde. Aber ich vertraue darauf, dass unser Digitalminister das löst.“ Der CSU-Abgeordnete sprach von rechtlichen Hürden, die geklärt werden müssten. Und was sagt der Digitalminister Fabian Mehring? „Um die Stadt Höchstädt bei der Digitalisierung ihrer Grund- und Mittelschule zu unterstützen, haben wir bereits Fördermittel von gut 222.000 Euro aus dem Förderprogramm für digitale Bildungsinfrastruktur, knapp 30.000 Euro aus dem Sonderbudget für Leihgeräte und knapp 50.000 Euro aus dem Sonderbudget für Lehrerdienstgeräte gewährt. Insgesamt erhält die Stadt für die Sanierung ihrer Schule über 11,5 Millionen Euro Zuschuss von der Staatsregierung.“ Mehring erklärt weiter, dass er sich auf Bitten des damaligen Bürgermeisters Gerrit Maneth gemeinsam mit Manuel Knoll darüber hinaus zusammengetan und im Landtag für eine zusätzliche Sonderförderung in sechsstelliger Höhe durchgesetzt habe.

Einladung ins Digitalministerium

„Anders als ursprünglich von uns angedacht, ist es wegen Rechtsvorgaben des Schulfinanzierungsgesetzes leider nicht möglich, mit dieser Sonderförderung einzig zusätzliche Digitaltafeln anzuschaffen. Hintergrund ist, dass Höchstädt dafür bereits Fördermittel erhalten hat und keine Schule im Freistaat einseitig bevorteilt werden darf. Aus dieser Not wollen wir nun eine Tugend machen, indem die von Manuel Knoll und mir im Landtag erkämpften Sondermittel für ein ganz besonderes Digital-Projekt trotzdem an die Donau fließen. Als landesweite Pilotschule könnte Höchstädt dabei sogar ein Vorbild für ganz Bayern werden“, lässt Mehring schriftlich mitteilen.

Was das konkret für die Grund- und Mittelschule, die sich derzeit im finalen Sanierungsplan befindet, bedeutet, wolle der Digitalminister noch in dieser Woche mit Höchstädts Bürgermeister Stephan Karg, Schulleiter Helmut Herreiner und Manuel Knoll in seinem Ministerium besprechen. Mehring: „Ich bin zuversichtlich, die betreffenden Euros anschließend nach Höchstädt überweisen und gemeinsam Erfolg vermelden zu können.“