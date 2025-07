Wisdom Tooth Festival: So wird die Metal-Party bei Hochstein gefeiert

Metal, Rock, Punk: Zum vierten Mal verwandelt sich das Wildbachstadion beim Bissinger Ortsteil Hochstein zum Konzertschauplatz der anderen Art. Hunderte Metalfans zieht es am Wochenende zum Wisdom Tooth Festival mit Bands wie Grave Digger, The Butcher Sisters, Rauhbein und Stillbirth. Von Heavy Metal mit Geige und Metalcore mit Deutschrap hin zu Brutal Surf Death Metal und Punk, die Gäste feiern am Freitag und Samstag ausgelassen vor der großen Hauptbühne, die sich zwischen Bäumen versteckt, und der sogenannten „Baby Tooth Stage“, auf der Newcomer-Bands auftreten.

