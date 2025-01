200 Jahre Feuerwehrdienst in Wittislingen

Aus den verschiedenen Berichten an der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Wittislingen stach vor allem eine Zahl hervor: Bei den 32 Einsätzen – die bisherige Höchstmarke lag bei 34 Einsätzen im vorvergangenen Jahr – leisteten die Feuerwehrfrauen und -männer aus Wittislingen insgesamt 755 Einsatzstunden. Dass der bisherige Höchststand aus 2015 (damals brannte das Kloster Maria-Medingen) um noch einmal 122 Einsatzstunden übertroffen wurde, lag vor allem am Hochwasser im Juni vergangenen Jahres, bei dem auch die Feuerwehren aus der VG Wittislingen lange im Einsatz waren.

Umso erfreulicher war es, dass in diesem Jahr besonders viele Ehrungen vorgenommen werden konnten. Für jeweils 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst wurden Markus Thanel und Martin Mayerle mit dem silbernen Feuerwehr-Ehrenzeichen und für jeweils sogar 40 Jahre Karl Kling und Wilfried Selzle mit dem goldenen Feuerwehr-Ehrenabzeichen geehrt. Zusammen mit den 20 beziehungsweise 30-jährigen Dienstaltersabzeichen, die an Dominik Schwarz und Tobias Wiedemann überreicht wurden, erreichten die Feuerwehrleute aus Wittislingen die Gesamtmarke von 200 Jahren. Die neuen und aus der Jugendfeuerwehr übergetretenen Mitglieder Andrea Günther, Carolin Selzle, Daniel Wagner und Dennis Reßel wurden mit Abschluss der Modularen Truppausbildung zu Feuerwehrfrauen und -männern ernannt. Eva-Maria Schwarz, Christian Gruber und Dominik Gruber wurden zur Oberfeuerwehrfrau und zu Hauptfeuerwehrmännern befördert. Michael Kling und Alexander Greck wurden für die Absolvierung aller sechs Stufen der Leistungsprüfung „Gruppe im Löscheinsatz“ ausgezeichnet.

Im Anschluss an die Wiederwahl der Kassenprüfer und der Verabschiedung einer aktualisierten Satzung berichtete noch der Festausschuss zum 150-jährigen Gründungsjubiläum: Der Grundstein für das viertägige Fest, welches vom 25. Juni bis zum 28. Juni nächsten Jahres stattfindet, ist gelegt. Bereits in diesem Jahr findet am Samstag, 15. Februar, um 19 Uhr erstmals wieder ein Jedermannsball im Schützenheim in Wittislingen statt.