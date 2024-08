Ausweichmanöver führt in Wittislingen zu Unfall

Eine 27-Jährige ist am Samstag gegen 10.55 Uhr auf den Kundenparkplatz eines Supermarkts im Papiermühlweg gefahren. Zur selben Zeit wollte eine unbekannte Fahrerin mit einem weißen SUV den Parkplatz verlassen. Die Fahrerin des SUV sei so mittig gefahren, dass die 27-Jährige ausweichen musste. Dabei touchierte letztere mit ihrem Auto einen Baum. Die unbekannte Fahrerin des weißen SUV fuhr laut Angaben der Geschädigten einfach weiter. Am Auto der 27-Jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Sie blieb unverletzt. Wie die Polizei mitteilt, wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter der Telefonnummer 09071/56-0 zu melden. (AZ)

