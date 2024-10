Bürgergemeinschaft Wittislingen fordert Gespräche zur Lösung des Durchgangsverkehrs

Bei der Beurteilung des Verkehrsaufkommens spricht man von sogenannten Stoßzeiten. In der Früh gehen diese in der Regel von 5.30 Uhr bis 8 Uhr, am Spätnachmittag von 16.30 Uhr bis 18 Uhr. Was die Ortsdurchfahrt von Wittislingen anbelangt, so nimmt der Durchgangsverkehr nicht nur in den „Stoßzeiten“ zu, sondern auch ganztags. Das schreibt die „Bürgergemeinschaft Wittislingen“ in einer Pressemitteilung. Dabei handelt es sich um mehrere Anlieger der Ortsdurchfahrt, die für eine Veränderung der aktuellen Situation einstehen. Eine Sorge der Anliegerinnen und Anlieger ist der überörtliche Schwerlastverkehr, vor allem von und nach Baden-Württemberg. Vor Kurzem hat die Bürgergemeinschaft mit Unterstützung von Anliegern einen Antrag an die Gemeinde eingebracht.

In diesem fordert die Bürgergemeinschaft unter anderem, dass die Ortsdurchfahrt in die Dorferneuerungsmaßnahme einbezogen wird. Außerdem solle sich der Gemeinderat noch einmal mit der Begradigung der Ziertheimer Straße befassen. Außerdem beantragen die Anlieger ein Gespräch zwischen ihnen, den Mitgliedern des Dorferneuerungsausschusses sowie Vertretern des Gemeinderats. Auch solle die Gemeinde noch einmal Gespräche mit dem Amt für Ländliche Entwicklung und dem Staatlichen Straßenbauamt Krumbach führen.

Eine nahe Straße wird bald zur Staatsstraße erhoben

Der Grundgedanke des Antrags sei es, sachlich, kollegial und zukunftsorientiert das Thema Durchgangsverkehr miteinander zu besprechen. „Schließlich haben wir in Wittislingen mit der Bundesstraße 16 und der westlichen Umgehung eine geradezu ideale Entlastungsmöglichkeit“, so die Bürgergemeinschaft in der Pressemitteilung.

Es gebe erfreulicherweise einheimische Lkw-Fahrer, die dieses Argument durch ihr praktisches Handeln belegen. So fahre ein Lkw-Fahrer aus dem Ort nahezu täglich Baumaterial nach Baden-Württemberg. Er ist dabei auf der westlichen Umgehung unterwegs. Die Fahrt dauere keine Minute länger und der Kraftstoffverbrauch sei eher geringer als bei der Fahrt durch Wittislingen.

Hinzu kommt, dass die westliche Umgehung von Wittislingen, die von Lauingen, Frauenriedhausen, Wittislingen ins Bachtal und Baden-Württemberg führt, bis zum Jahre 2026 zur Staatsstraße aufgestuft wird. Die Bürgergemeinschaft fragt sich: „Brauchen wir da noch eine Staatsstraße durch Wittislingen?“ (AZ mit mayjo)