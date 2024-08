Der heilige Ulrich: Zwischen Ukrainekrieg und Klimawandel

Ob der heilige Ulrich noch allen Menschen ein Begriff ist? Dies zu ändern versuchte die gesamte Diözese Augsburg, so auch die Gemeinde Wittislingen, indem im Juli 2023 das Ulrichsjahr ausgerufen wurde. Der Zeitpunkt ist kein Zufall, vor 1100 Jahren wurde Ulrich zum Bischof geweiht, vor 1050 Jahren starb er. „Es war der Wunsch von vielen, den Ort Wittislingen wieder hervorzukehren“, sagt Pfarrer Alois Lehmer. Immerhin wurde Ulrich in Wittislingen geboren. „Deswegen haben wir jeden Monat eine Veranstaltung angeboten“. Hierfür wurde ein Arbeitskreis gegründet, der die Planung der Events und Aktivitäten übernahm. Doch was bleibt vom Jubiläumsjahr, seit es im Juli für beendet erklärt wurde?

Michael Stelzl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wittislingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ukrainekrieg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis