Schule in Wittislingen steht vor der größten Sanierung seit vielen Jahren

Plus Jahrelang wurde der Brandschutz nicht angegangen. Jetzt investieren drei Gemeinden zwei Millionen Euro in die Schule in Wittislingen. Doch es gäbe noch mehr zu tun.

Von Jonathan Mayer

Neue Türen, ein Aufzug, Toiletten, ein Teil des Dachs. Der Grund- und Mittelschule in Wittislingen steht die größte Investition seit vielen Jahren ins Haus. Die Verwaltungsgemeinschaft – Trägerin der Schule – geht nun die drängenden Themen Brandschutz und Barrierefreiheit an. "Endlich", wie VG-Vorsitzender Thomas Reicherzer betont. Doch schon jetzt steht fest: Es gibt noch viel mehr zu tun.

Blick auf das Dach des Neubaus. Ein Teil davon wird jetzt ebenfalls saniert. Doch manche fordern mehr. Foto: Jonathan Mayer

Der am Donnerstagabend von der VG-Versammlung beschlossene Entwurf ist nicht der erste seiner Art. Für vorherige Planungen hätte es keine Fördermittel gegeben, weshalb sich Reiner Häußler vom Architekturbüro Gumpp-Heigl-Schmitt noch einmal Gedanken gemacht hat. Jetzt ist eine barrierefreie Erschließung zwischen dem Alt- und dem Neubau geplant. Dort soll, außerhalb der Glasfassade, die an die Aula angrenzt, ein Aufzug entstehen. Die in die Jahre gekommene beheizte Glasfassade wird es künftig wohl nicht mehr geben. Den Aufzug wird eine Holzfassade umgeben. Von ihm führen dann Verbindungsbrücken zu den einzelnen Stockwerken von Alt- und Neubau. Dafür muss laut Häußler ein Teil der Toiletten weichen, der Großteil wird zugleich saniert. In dem Zuge werden auch die asbesthaltigen Leitungen der WCs ersetzt. Ein Teil des Flachdachs des Neubaus muss ebenfalls erneuert werden. Dort drang an einem der Lichtkegel in der Vergangenheit Regenwasser ein. Laut Matthias Winkler vom Ingenieurbüro Stark werden die Toiletten komplett saniert, der Blitzschutz nachgerüstet, Brandschutztüren eingebaut, die Türen zu den Klassenzimmern erneuert und einiges mehr. Insgesamt, so Reicherzer gegenüber unserer Redaktion, kostet die Sanierung 2,3 Millionen Euro. Man rechne aber mit einer Förderung in Höhe von 1,22 Millionen.

