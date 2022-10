Eine Straßenkrümmung in Wittislingen soll weg - und das sorgt für Ärger

Plus Es ist eine kleine Ausbuchtung, die für viele Diskussionen sorgt. Die Ziertheimer Straße in Wittislingen soll begradigt werden. Doch nicht allen gefällt das.

Wer schon einmal die Ortsdurchfahrt durch Wittislingen gefahren ist, der kennt die Stelle. An der Kreuzung Ziertheimer Straße/Oberbechinger Straße schiebt der Gehweg einen kleinen Bauch in die Fahrbahn, eine Ausbuchtung, um die Verkehrsteilnehmer aktuell herumfahren müssen. Dieser Bauch soll verschwinden, denn die Oberbechinger Straße wird weiter ausgebaut. Und dann soll auch der Kreuzungsbereich erneuert werden, unter anderem ist ein kleiner Dorfplatz geplant. Doch die Vorstellung, dass diese Ausbuchtung verschwinden könnte, gefällt nicht jedem. Von einem autobahnähnlichen Ausbau ist gar die Rede. Und von Schaden für den ganzen Ort.