"Glücksbringer" aus der Grundschule Wittislingen

Im Rahmen des katholischen und evangelischen Religionsunterrichts beteiligte sich die Grund- und Mittelschule Wittislingen an der Aktion „Glücksbringer“ der Malteser in Dillingen. Die Schülerinnen und Schüler von Bettina Hahn, Sara Krach, Martina Layer, Ann-Kathrin Senger und Franziska Wesbuer aus den Jahrgangsstufen 1 bis 4 packten insgesamt neun Päckchen mit Lebensmitteln und Körperpflegeartikeln. Diese werden von den Maltesern an Weihnachten an verschiedenen Orten in Rumänien verteilt. Das Bild die Klasse 2a und die Religionslehrerinnen Ann-Kathrin Senger (links) und Sara Krach (rechts) vor der Übergabe.

