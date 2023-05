Wittislingen

Hat eine Begradigung von nur 60 Metern Straße große Auswirkungen?

Die Gemeinde Wittislingen will die Ziertheimer Straße an dieser Stelle begradigen. Kritiker befürchten, dass dadurch mehr Lkw-Verkehr in den Ort gebracht werde.

Plus Rathauschef Reicherzer widerspricht der These der "Bürgergemeinschaft Ortsdurchfahrt", dass dadurch mehr Lkw angelockt würden. Warum bisher nicht gebaut wird.

Der Stein des Anstoßes ist in seinen Dimensionen gering. Es geht um die Begradigung eines etwa 60 Meter langen Straßenstücks in der Ziertheimer Straße in Wittislingen. Der Marktgemeinderat Wittislingen hat beschlossen, nun den zweiten Teil der Oberbechinger Straße zu sanieren und an der Einmündung in die Ziertheimer Straße eine Art Dorfplatz mit Bänken und Bäumen zu schaffen. Die Planung sieht unter anderem vor, einen kleinen "Bauch" in der Ziertheimer Straße zu beseitigen. Dagegen laufen einige Bürger und Bürgerinnen um den früheren Rathauschef Reinhold Sing ( SPD) Sturm. Sie befürchten, dass durch die Begradigung mehr Verkehr in den Ort gezogen werde.

Die "Bürgergemeinschaft Ortsdurchfahrt" hat sich in diesen Tagen erneut in einem Schreiben an unsere Redaktion gewandt. Der Schwerlastverkehr werde in den nächsten Jahren spürbar zunehmen. Für die Egautal-Kommune schaue die Entwicklung nicht gut aus. "Schließlich wäre Wittislingen mit seiner Ortsdurchfahrt, der überörtlichen Staatsstraße, sehr betroffen. Hinzu kommt, dass der Gemeinderat nach dem jetzigen Sachstand eine Begradigung der Ziertheimer Straße für richtig hält", heißt es in einer Pressemitteilung, die Reinhold Sing verfasst hat.

