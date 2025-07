Autos stoßen in Wittislingen zusammen: Beifahrerin wird verletzt

Ein Verkehrsunfall hat am Montagmorgen in Wittislingen zu leichten Verletzungen bei einem Mädchen geführt. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 54 Jahre alter Autofahrer gegen 7 Uhr morgens von der untergeordneten Hühnergasse nach links in die Zöschlingsweiler Straße abbiegen. Dabei sei es zum Zusammenstoß mit dem Wagen einer 36-jährigen Frau gekommen, die auf der Zöschlingsweiler Straße ortseinwärts unterwegs gewesen war. Die 13 Jahre alte Beifahrerin der 36-Jährigen wurde bei dem Unfall leicht verletzt, eine ärztliche Behandlung vor Ort war jedoch nicht notwendig. Der Sachschaden an den beiden Autos liegt laut Polizei bei etwa 25.000 Euro.

Junge stürzt am Molberg in Höchstädt: Rettungswagen bringt ihn ins Krankenhaus

Auch in Höchstädt hat sich am Montag ein Unfall ereignet, bei dem ein 13-Jähriger verletzt wurde. Der Junge war laut Polizei gegen 19 Uhr mit seinem Mountainbike auf dem Molberg in Richtung Stadtmitte unterwegs. Offenbar ist der Jugendliche wegen zu hoher Geschwindigkeit und eines Defekts an der Hinterradbremse über den Lenker gestürzt. Er wurde leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. (AZ)