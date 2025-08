Hohe Auszeichnung für Wittislinger Abschlussschüler

Ein besonderes Erlebnis wird der fünfzehnjährige Leon Lumaj, Neuntklässler der Mittelschule Wittislingen, für immer mit seinem Schulabschluss verbinden: Für sein herausragendes ehrenamtliches Engagement an der Schule und darüber hinaus wurde er am Montag von Ministerpräsident Markus Söder und Kultusministerin Anna Stolz in München ausgezeichnet.

Insgesamt 79 Abschlussschülerinnen und -schüler aus ganz Bayern erhielten als Zeichen der Anerkennung eine persönliche Urkunde, eine Trinkflasche mit Staatswappen sowie einen Büchergutschein aus der Hand des Ministerpräsidenten. Ministerin Anna Stolz gab den jungen Gästen drei Ratschläge mit auf den Weg: Sie mögen die Welt kennenlernen, aber auch zurückkehren, denn Bayern brauche solche klugen, wertebewussten und engagierten Menschen wie die geehrten Jugendlichen.

Icon vergrößern Leon Lumaj und Ministerpräsident Markus Söder nach der Ehrung in der Allerheiligen-Hofkirche in der Residenz München. Foto: Leonhard Reck Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Leon Lumaj und Ministerpräsident Markus Söder nach der Ehrung in der Allerheiligen-Hofkirche in der Residenz München. Foto: Leonhard Reck

Sie legte ihnen außerdem ans Herz – anders als der „Pinguin in der Wüste“ - dort tätig zu werden, wo sie „in ihrem Element“ seien und „gedeihen“ können - und sich den Moment der feierlichen Ehrung im festlichen Ambiente der Allerheiligen-Hofkirche der Residenz immer wieder als Ansporn in Erinnerung zu rufen.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!