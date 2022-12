Wittislingen

vor 2 Min.

In Wittislingen ist von "persönlichen Angriffen auf Gemeinderäte" die Rede

Plus Bei den Bürgerversammlungen wird vor allem das Thema Oberbechinger Straße diskutiert. Und Bürgermeister Thomas Reicherzer räumt mit einem Gerücht auf.

Von Silva Metschl Artikel anhören Shape

Beeindruckende Luftaufnahmen aus 1957 sind in der Aula der Grund- und Mittelschule Wittislingen zu sehen und machen die Entwicklung der Ortschaft in den vergangenen Jahrzehnten deutlich. Doch wichtiger ist den meisten Anwesenden der Bürgerversammlung wohl, was sich in den vergangenen drei Jahren in ihrem Ort getan hat. Und das ist einiges, wie Bürgermeister Thomas Reicherzer darstellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen